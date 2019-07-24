今天的行情，喜忧参半，喜都是科创上市，但主板总体算是平稳的。忧的是，成交量起不来，盘的有气无力，何时是个头？不过，最近和一些老板聊的很多，也觉得现在家家有本难念的经，觉得股市难做，但和那些开厂的、创业的艰辛相比，做股票真是容易多了。那几个老板，下半年还打算再拿点钱进股市。开厂，不但投资方向要选对，还得和竞争对手拼，碰上竞争对手强，你就败了。股市里你根本不用担心这种情况的出现，只要确保自己坚持做对的事情，最厉害的家伙也无法阻止你的成功。在这条道上，只要坚持自己的追求，无论别人如何，你只要付出，必然是越来越接近成功的。

别纠结于“度”

虽然炒股，只要多下功夫，肯定距离成功越来越近，但途中的磕磕绊绊也非常多，想必看我文章的朋友，炒股的经历中，也肯定鼻青脸肿的摔过很多次。而这也是我9年前决定用量化投资的方法，拿“博尔系统”去做量化的原因所在。因为“看清股价涨跌背后的真相”，这是博尔的价值，同样也是我追求的所在。实际大家也是很值得去下一个，体会一下的。到应用商店，下个“博尔系统”的APP是很快的, 当然直接点这里进入更快。

最近很多股票上下折腾非常厉害，归根到底，涨的时候，主导上涨的力量变了，本来是红色做多，变成了黄颜色的获利回吐主导。跌的时候，主导下跌的力量也在变，从绿色的做空主导变成了蓝色的空头回补。

交易变了，走势能不变吗？看到了，不是什么新鲜事。但只是看走势的涨涨跌跌，1亿人都在这么看，都在利用走势牟利，还有利可图吗？至少难度是天顶星级的。

执著的收获、执著的代价

但我自己9年用下来，更感受到另一个也很重要的价值。其实大家炒股时也能感受到，这个市场里执著有执著的收获，但也有执著的代价。执著本身也符合相反相成变化不止，很多时候人们执著并得到然后又发现因为这份执著失去了其它宝贵的东西。如何泰然又珍惜，如何积极又不沉迷，如何舍得又能争取，实际上，不仅是股票，人生也面临这份“度”的纠结。至少量化之后，摆脱“度”的纠结，有了可能。因为交易状态的改变，都是质变。拿当前震荡的走势来说，股票走势可以震荡，震荡背后中机构会积极参与，也会袖手旁观，态度不同，这就是质的区别。下面橙色的就是“机构 库存”，是对积极机构行为的量化。

一看图就很清楚，同样两个震荡股票，无论怎么猛烈震荡，“机构丨库存”越来越强的，就是牛逼，越战越强。橙色“机构丨库存”消失的，显然不行。眼下不管大家手头股票，突破不突破，只要最近是折腾的，都可以上应用商店，下个“博尔丨系统”的应用来量化， 或者直接点这里进入 ，看“机构 库存”的变化，这些增加、消失，都是交易上的质变，而把握质变，比把握那个恰到好处的“度”要容易许多



