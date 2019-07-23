今天，两个朋友来感谢我，原因昨天我挽回了他们的严重失误。起因是昨天科创板涨的非常好，那两个朋友都有点眼红，想着今天继续没有涨跌停，所以昨天下午的时候特别想买进去，在今天一旦大涨，一把就能赚好多。

由于当时他们跟我聊，问一下我的看法，而当时我正好也在量化科创板，量化交易的结果就是昨天科创板涨上去的背后，实际主导交易的力量不是做多主导，而是获利回吐主导。就像下面图里这种状态（下图是30分钟级别的交易），黄颜色代表的就是“获利回吐”主导交易。

科创板，昨天成交额很大，上涨的时候获利回吐主导，说明一级市场中签的人都在跑。这时候要是进去接盘，今天肯定是做接盘侠了。所以当时我是请那两个朋友，想去投机之前，先到应用市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化交易，哪怕再看好科创板，但进去毕竟只是去投机，投机的话，股票整体在获利回吐的时候，肯定不好去碰。结果那两个也确实听我劝，去量化了一下，他们想买的两个，一看确实在获利回吐，也就没急着进，后面的事情大家都看到了，这要是昨天下午追高进去，哪怕是十几万做个短线，一天里面也能亏掉好几万。

这事情，我自己也感慨，获利回吐什么时候没有，都是很常见的交易行为，但能够量化之后，一旦自己要做决策，而又吃不准，立马价值就体现出来，明显有据可依，底气就足。挽回一次失误，都是非常值得的。

涨起来，比昨天多很多

另外，今天市场涨起来的股票，比昨天是多很多了。而上涨背后，是做多还是在获利回吐，确实是要自己清楚的。如果一个股票，上涨中以做多行为为主，自然很容易健康上涨，并且越涨也快，就像下面图里左边的股票那样。

但同样有的上涨，获利回吐主导就特别多，这种上涨，哪怕涨的再快，后面依旧很容易出现明显的震荡，并且涨的快，震的也厉害。全跌回去也完全可能。上面右图的股票，就是快速上涨，一路回吐，后面结果一点都不好。而大家自己要去量化的股票，也可以到应用-市场，自己先去下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己就能量化了。很多时候，股票之所以难做，就是因为你看到很多股票都走出了差不多的样子，结果都涨了。然后你觉得自己股票也会这样，结果就是偏偏自己买的股票不怎么走，甚至是倒着来。实际上，这总情况就是被走势误导了，而根结所在，就是类似走势的背后，交易行为完全不一样。







