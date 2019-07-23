三种凶险要提防，一批午后提前动手(2019-07-23 12:02:32)
三种凶险要提防，一批午后提前动手
在投资世界中，交易有三种类别，第一种是由情绪决定的交易，通常是短期波动交易；第二种是由预期决定的逻辑交易，第三种是是由事实决定的客观交易。
三者当中，第三种是最难的，因为人类是情绪动物，面对非利己的内容会选择逃避，就像昨天科创板对标股的下跌，有看友给我留的小纸条就说了：“人家涨这么多，他业绩也不差，凭什么跌呀，我就不相信了。”这就是一种典型的回避，回避是一种自我保护，没有对错，是因为现实过于残忍。
我特别能理解这位朋友的感受，所以多数投资者面对市场震荡的时候，特别爱较劲，用北京话来说就是“拧巴”，然而事实却由不得我们做太多的挣扎。
今天开盘，科创股多数回调，反观主板市场倒是一片祥和，虽然指数涨得不多，但是大多数个股都在反弹；然而这并无实际意义，因为股票嘛，不是涨就是跌，一天的涨跌说明不了问题，如果你看到昨天22家科创板盘中集体遭遇资金“获利回吐”，你就不会觉得涨得很爽；如果你看到昨天主板很多个股下跌的时候，反而是机构资金不断增加，你也不会觉得有多难受。这就是尊重事实。最近一直有朋友问我是怎么看到这些的，大家到应用-市场，下好“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，我是用博尔系统看得，他们是做量化的，也就是做的由事实决定的客观交易。
昨天科创板一枝独秀的时候，我就说过，有些调整是蓄谋型的，有些是宣泄型的，还有一些是随波逐流型的，这种分类方法是量化交易独有的，也是我从博尔那里学来的，尊重事实嘛，其实大抵上个股的波动都可以分为这几种类型。
蓄谋型下跌。这种跌起来其实很诡异，就是下跌的时候机构开始活跃了，像下图中的个股，股价开始调整，结果橙色“机构库存”（博尔系统中反应机构资金活跃程度的数据）开始出现，股价连续四天震荡，而“机构库存”数据却是连续四天增加，这不是蓄谋是啥？
三者当中，第三种是最难的，因为人类是情绪动物，面对非利己的内容会选择逃避，就像昨天科创板对标股的下跌，有看友给我留的小纸条就说了：“人家涨这么多，他业绩也不差，凭什么跌呀，我就不相信了。”这就是一种典型的回避，回避是一种自我保护，没有对错，是因为现实过于残忍。
我特别能理解这位朋友的感受，所以多数投资者面对市场震荡的时候，特别爱较劲，用北京话来说就是“拧巴”，然而事实却由不得我们做太多的挣扎。
今天开盘，科创股多数回调，反观主板市场倒是一片祥和，虽然指数涨得不多，但是大多数个股都在反弹；然而这并无实际意义，因为股票嘛，不是涨就是跌，一天的涨跌说明不了问题，如果你看到昨天22家科创板盘中集体遭遇资金“获利回吐”，你就不会觉得涨得很爽；如果你看到昨天主板很多个股下跌的时候，反而是机构资金不断增加，你也不会觉得有多难受。这就是尊重事实。最近一直有朋友问我是怎么看到这些的，大家到应用-市场，下好“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，我是用博尔系统看得，他们是做量化的，也就是做的由事实决定的客观交易。
昨天科创板一枝独秀的时候，我就说过，有些调整是蓄谋型的，有些是宣泄型的，还有一些是随波逐流型的，这种分类方法是量化交易独有的，也是我从博尔那里学来的，尊重事实嘛，其实大抵上个股的波动都可以分为这几种类型。
蓄谋型下跌。这种跌起来其实很诡异，就是下跌的时候机构开始活跃了，像下图中的个股，股价开始调整，结果橙色“机构库存”（博尔系统中反应机构资金活跃程度的数据）开始出现，股价连续四天震荡，而“机构库存”数据却是连续四天增加，这不是蓄谋是啥？
最后就是随波逐流型，这种最可怕，因为机构跑了，这种特别多，大家手里的股票，也要当心，大家也可以用博尔系统去对照一把，大家到应用-市场，下好“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，量化“机构库存”，或许有的上午还在调整，下午就不用担心，有的上午看上去没跌，结果下去倒是下去了，谁让行情折腾呢。
上午就说到这里，下午继续聊，大家先去看看自己的股票是不是对路，我下午聊按照事实怎么找到对路的品种。
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