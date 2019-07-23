周一行情影响也是蛮大的，尤其对手头主板股票很多朋友来说，确实有点慌。所以从私信上、，留言上，都是问还会不会再跌？2800的缺口这次是不是要去补了？但，一个显然的事实是，如果市场真一路跌下去，这是对各方都没有好处。谁都不希望看到这点。而至于所谓的科创板上市导致资金分流，引发下跌，其实科创板没上市之前就已经有人说了，那你说设计者会不知道？真要是跌下去，只会有更多的大招等着。

股票的坑和筐

而当前的交易状态，今天我仔细量化了一下，也确实如此。初步判断是，现在的下跌既有陷坑，也有箩筐。一批股是陷坑，进去就被坑死，但一批股下面有箩筐，就等着别人抛出筹码他好拿进。虽然“做坑”的股和“拿筐”的股走势上现在都是在下跌，但交易上的状态，完全不一样。大家自己上应用-市场，去下个“博尔系统”的APP，再量化手头的股票，就能看到，哪些股有要货迹象，哪些股票是在拼命出逃，这点量化清楚，后面该怎么做，人人都知道答案。

此时此刻，要注意的就是空头回补主导，道理很简单，今天下跌雷霆万钧，谁会去积极回补？但事实上不少拐头下跌的股票，别看股价还在下跌，但下跌背后的交易很有可能已经不是做空主导，而变成了空头回补主导，这点从“博尔系统”上看，就是出现了空头回补主导的蓝色。而基本上90%以上的股票，止跌一定是从空头回补主导开始的，只有空头愿意回补了，下跌的动力才算是真正减弱了，这道理我想大家都懂。

大家如果看到自己的股票还在下跌，可以先 点这里进“博尔系统” ，一样可以去量化当前是不是空头回补主导交易。有空头回补在主导股价，至少再这个地方卖股票就不合适了，上面跑掉的，这种时候还能买点回来。运气再好点，回补之后就开始做多主导出来，还能涨的更多。

做空主导是个大坑

真正现在坑的股票，是调整之后到现在都连空头回补都没有，一路都是做空主导，这种风险肯定是最大的。即便前面没加速下跌，但也很有可能是越跌越快。如此不管不顾的单日大跌出现后，要赌是绝对不能赌的，背后的交易力量，一定先去看一眼，量化清楚。

所以说，当前的行情，好货有，陷阱也有，看谁起决定作用，眼下机构投资者肯定是中流砥柱，它能屹立不倒，股票就没事。大家到应用-市场，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，量化“机构库存”，库存不减没问题，库存大减、库存消失，那股票就真是一个坑了。







