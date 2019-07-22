今天的科创板，惊涛骇浪。早上开盘的时候，多的开盘涨三倍，少的至少又有50%以上，后的行情大家都看到了，如果一开始觉得觉得1小时震荡30%算厉害的话，后面涨起来一口气涨100%的也很多。并且这是第一天，明天依旧没有涨跌停限制，会怎么走，让人浮想联翩。但新的问题也来了。科创板是波澜壮阔，但A股表现不怎么样，还跌了近40点，表面上看，科创板吸引资金所致。那么后面行情该怎么办，总不见得，一边科创板200%、400%这么上涨，另一边主板股票一个劲的跌吧。

搅主板混水

显然谁都不愿意看到主板一个劲的跌。所以后面的行情，很容易出现一部分资金从主板撤离，进入科创板。但同时，场外资金进入主板来填窟窿，而这么一来，客观上就形成了资金流动。而只要一流动，就有机会和风险。而起演化的第一步，就是对资金增减十分敏感的机构行为，必然先有所行动。进而是交易上会形成主流行为，推动股价向上或者向下发展。

对于这种机构资金的提前行动，大家可以上应用市场，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易，能很快就看清楚。而一旦看清了，那之后股价的上涨，或者下跌，都是顺理成章的事情。并且当前，机构资金的抓紧行动，是很明显的，无论是上涨的股票、震荡的股票都有机构资金积极参与或者抓紧撤退的动作。

震荡中的机构动作

目前震荡中的机构动作，主要是两种，一种是震荡中机构行为越发积极。就像下面左边图片里的股票那样，震荡中，橙色的“机构库存”处于稳步增长的状态，哪怕股价有大的震荡，“机构库存”依旧不减。这种股票能突破震荡上涨，确实一点也不奇怪。

但另一种，同样的震荡，“机构库存”进入了消失状态，说明机构资金放弃了这个股票，遇到当前的市场，如果机构资金还放弃，股票就很难好了。而大家自己关心的股票，是什么状态，可以自己 点这里进“博尔系统” ，自己量化之后，也就清楚里面的机构资金是什么态度了。

上涨、下跌中的机构取舍

并且，不仅仅是震荡的股票，其他上涨或者下跌的股票也是一样的，有的下跌的股票，下跌背后“机构库存”反而在增加，自然后面不会差。上涨的股票，如果涨到最后，机构资金都不认同上涨，“机构库存”都消失的话，就不会好了。

实际上，科创板对于A股，怎么说，其市值规模都是很小的。主要对市场的影响就是搅动。让投资者，让资金活起来了。关键是，手头股票的机构资金，愿意往哪个方面去动作，这方面是可以到应用-市场，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化的。要是想着撤退的，眼下走的再好也不成，但要是机构资金确实在积极参与，就算现在下跌，又有什么好怕的。











