两类错误，不要再上资金的当





操作这事情，你得随行就市，市场一潭死水，你想要换，那有多难，现在大资金在换，那就简单了，跟对方向就好了。所以下午赶紧自己用「博尔 | 系统」去看一眼，省的自己搞错方向。「博尔 | 系统」应该是应用市场都可以下载的，没有的可以私信我。



其实就这么简单，大家自己去看一眼，心里好踏实些。

早上非常忙，买的，卖的，各种人，是各种电话打进打出，各种人找我就是想看看老江湖怎么看，老江湖怎么看，在过去两天说的很多。总结下来，就是市场化看待科创板。要说科创板的定位，其实很明确，就是和国际接轨，所以在交易制度上有所突破，而且昨天还有11条的发布，也是接轨国际。接轨国际的具体表现就是市场化，所以上午的波动算是市场化的第一步，我给打80分，越是市场化，对参与者越有利，搞活市场，大家才有兴趣，当然前提是你跟上节奏，与市场接轨，这点我在最近一两年当中发现尤为突出，很多朋友没跟上时代变化，结果就是怎么做都不理想。什么是跟上市场的行为，这一点，我非常认同博尔的一个解释，叫「不看走势，看行为」，就拿今天的盘面来看，走势上三个特征：大幅波动，涨少得多，多数个股窄幅波动；如果你统计过去60个交易日内的情况，有46%的时间，市场都是这个状态，所以看走势，没有价值。那么看行为呢？也是三个特征：第一，机构活跃度增加，目前近三分之一的个股机构行为活跃，其中连续活跃的个股数量增加了15%；第二，连续「做空」增加，几乎翻倍，涨涨跌跌不可怕，可怕的就是持续「做空」；第三，连续「回补」抬头，过去三天中几乎已经绝迹，但今天重新出现，有深意。总结下，大幅震荡的背后，就是资金加速换股操作，照我说，这么看才有点意思，有兴趣和我一样看市场的，也可以自己下个「博尔 | 系统」去看，多次说过，你去应用市场就可以下载得到了。看懂了走势背后，那么该如何做呢？其实也很简单，既然资金大换手，那么该拿的不能丢，该丢的不要等。该拿的不要丢该丢的不要拿所以大家手里的股票，你要想操作不错误，关键就要看清楚到底是什么交易行为，是调整的时候，机构在吸筹，那你不要卖，还是机构唰唰在做空，这时候涨你就当没看见。