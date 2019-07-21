下周一，是个特别值得观察的日子，科创板上来会怎么表现，对A股主板有什么影响，这些问题，已经有很多朋友问我了。这方面，我所了解到的是，科创板这次人气是很高的。虽然大家都知道一级市场的价格就很高，但由于都想着，创业板第一批不会差，如果表现不好，后面发起来就难了，所以应该会有机会。并且这种想法的不在少数，所以不少浙江一带、广东一带的资金，都在摩拳擦掌了。

但对A股整体是不是好事，目前还是分歧很大的两个观点，挺的观点是，科创板不会差，自然别的版块就显得低价，进而其他板块也跟着涨起来。贬的观点是，新股发了很多的时候，市场要上涨很难的。其实两种观点都不是没道理了，关键就是市场资金怎么选择了。当然，这种选择，可不是等到上涨之后再来看谁涨的多，就投谁的票。而是下跌时候、横盘的时候，就已经做出选择了。

机构资金的去留

比如当前市场中就有一种非常普遍的现象。也值得大家去注意，就是现在很多股票，不管是大幅和折腾的，还是窄幅震荡的，怎么折腾，机构资金都不肯撤退。这种现象，在量化交易里面，叫做蓄势。这点可以用博尔系统去量化，能看的非常清楚（博尔系统的APP，可以在应用-市场里找到）。

而现在大家手头股票的状态，要么是横盘的，要么是上下折腾的，但只要拿“博尔系统”去量化一下，“机构库存”数据，就能发现很多异样。就拿横盘来说，现在有的横盘，橙色的机构库存就是始终存在，并没有减少。这说明机构行为在横盘震荡中一直很积极。就像下面左图的股票那样。

而通常来说，盘久了，哪怕机构资金都不会积极的。能保持积极活跃的状态，显然是异动。但这种异动显然有利于后面股价向上涨。对比一下，一个震荡中“机构库存”不减的股票，和一个震荡中没有“机构库存”的股票，后的差距是越来越大。而大家自己的股票，现在在震荡的，可以自己去量化“机构库存”。（ 点这里进博尔系统，即可查看 ）。机构资金是否积极，可以很直观的看到。包括我自己都在博尔的讨论区里面，找了不少机构蓄势的股票，大家也可以去看。

谁在倒贴谁

还有一些股票，折腾的比较大，6月下旬涨上去时挺快，但最近跌下来也挺快。但这种快涨快跌背后，机构资金的态度差别，同样很大。有的股票，即便连续调整，但橙色的“机构库存”不减，这很可能就是机构资金短期控盘了。

但有些股票，反弹震荡同样没有“机构库存”，这种股票往往不仅仅是从哪来回哪去，多半还会倒贴创新低。这种情况，在某终于意义上说，对大家更加重要。到应用市场，下好博尔系统的APP， 或者直接点这里进入 ，量化自己手头折腾的股票，是很值得的。否则，由于这种事情，发生极多，不注意，不是白等就是白忙。而在一个外围资金都跃跃欲试的的背景下，自己如果还买一个倒贴的股票，亏不亏，不就是给外围资金白送礼吗？



