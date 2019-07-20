由于最近行情震荡，热点已经不想之前做白酒、黄金时那么持续，隐隐感觉，后面不管行情的涨跌，但市场热点，资金的聚焦点，出现一个大的改变，概率很大。所以我也找了两个90后做投资的朋友聊了一下，想想90后在挖掘市场机会上鼻子比我尖。结果确实没错。

新能源是大牛机会吗？

有意思的是，两个90后最近都特别注意汽车板块。首先是因为体量大，适合机构资金进出，并且新能源汽车换代的趋势不可阻挡。而做汽车股，有个不成文的经验，车型热，股价涨。以前长城、上汽推出成功车型的时候，股价都是波段行情。蔚来汽车当初刚上市时，被寄予厚望，相关的公司，美股股价也大涨。这次，其中一位券商里做研究员的，也特别看好某几个车型相关的A股。

但有意思的是，另一个90搞投资完全不同意，甚至他的结论是，未来几年，新能源汽车上都没有大行情。之所以这么认为，因为他连二手车市场都研究了。发现混动新能源车，二手没市场，残值都是0。过几年想换车，没人接手，会影响大量买车人的意愿。对此另一位则觉得这种二手车市的不认可很快会变。到底谁说的有道理？看文章的朋友估计每个人个的答案也会不一样的。

纠结的局怎么破

当时我在想，真正的机会就是在各种分歧中产生的，要是都觉得好没问题，那么早涨了，也轮不到现在来到讨论，而当前行情很多朋友觉得难，不就是这个道理吗？既有好的地方，又有担心的地方，结果就是纠结。

对于这种情况怎么破，真就是当你觉得这个股票有吸引力的时候，去看看是不是机构资金和你一样，看上了这个股票。而机构资金看上股票的时候，可未必就是上涨，“压价蓄势”是很常见的。对此，可以到应用商店，下个“博尔系统”的APP，再去量化机构库存，下面图里的股票右边就是“压价蓄势”，虽然一开始股价没怎么涨，但橙色的机构库存却是持续增加。

而左边的一开始不涨后面突然上涨，但“机构库存”却是消失状态，后面成了一次假突破。而眼下多数股票，依旧在是一个震荡的状态，但这个震荡中，有没有机构资金积极动作，需要自己去量化， 大家可以点这里进“博尔系统” 自己去量化交易。震荡中，机构自己是在加码还是在撤退，从机构行为上都是可以发现的。

另外，由于周五的反弹，很多股票也从之前的下跌转变为了反弹。但反弹背后有没有机构资参与，对下周的影响，同样是大的很。前车之鉴也是不少。

实际股市就是在不断的演变的，有些阶段就应该抛弃旧爱找新欢。而现在应该就在这个阶段，做多力量有没有优势，机构资金有没有积极动作，用博尔系统去量化一下，应用-市场里，下一个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 就可以了。眼下手头股票我估计也都一样是上下的折腾，这种上上下下背后的交易力量好还是坏，真是要量化清楚之后才会有底的。







