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会做的现在真赚，两关键一生一死

(2019-07-19 21:46:06)
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量化数据

量化交易

量化

财经

昨天30点一跌，今天又30点一涨，于是便有朋友说，这次挺好，V型一把，他的股票涨上去了，问下周有没有机会继续涨上去。当然也有朋友说，昨天下跌轮上了，今天上涨，他股票跟没事人似的，现在很郁闷。同样一涨一跌的行情，区别为啥这么大。我讲个故事，大家立马明白。

赶快捂脸

浴室突然起火，洗澡的人来不及穿衣服，逃到街上，男男女女慌忙用手捂住。这时，只听一位大妈大声疾呼提醒她们：“赶快捂住脸！其他的都一样！”看！这位大妈就抓住了主要矛盾：脸面才是关键，因为这才是与别人的不同之处。 

不同之处有关键

发这个不是仅仅是让一些今天没赚到的朋友心情好点，更是因为，现在做股票，就要抓与其他股票有所不同的关键位置。今天为什么有不少股票涨的很不错，我自己去量化一下交易，就能发现很多涨的好的股票，实际前几天已经显露出了积极的状态，哪怕当时是下跌的。这点大家自己也可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，自己量化清楚。一量化就能发现，前几天下跌的时候很多股票实际做空主导是非常短暂的，并且力量也很小，这种交易状态，叫做“短空”状态，他说明空头现在根本没打算发狠做空。下跌很大程度上就是被市场裹挟，顺势下来的。下面图里的股就是这种状态。

会做的现在真赚，两关键一生一死

大家这会儿去量化，首先量化的就是有没有短空的交易状态。显然下跌空头乏力，涨起来，多头就不会客气。这就是一些反击强烈的股票，与其他股票所不同的关键。 

胜算越多越好 

但另外，还有一个关键，也是无比注意，现在不是大跌的股票现在都能走出波段。更不是之前调整的股票都是“短空”的交易状态。很多大跌的股票，就是连续、反复的做空主导，构成“连空”状态，说明之前空头力量非常强盛。这样的股票不是昨天一个盘中V型就能逆转全局的。

会做的现在真赚，两关键一生一死

 同样的下跌状态，连空的股票进去，什么时候能涨上去，就是个未知数了。股票之所以难做，很大程度上，就是因为走势上看起来差不多，很难分辨，但走势背后的交易却差别极大，有好有坏，这点看不清，炒股就成了闭眼睛押宝凭运气了。不说，量化清楚交易状态，就一定能赚的如何如何，但至少不再是闭眼凭运气，胜算是大大提高的。这点，大家到应用商店，去下一个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，就能立刻体会到，正好现在短空的股票逐步开始走出波段上涨，这种时机下，手头股票是很容易出机会的短空股，还是变数极大的“连空”股票，一量化都清楚了。


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