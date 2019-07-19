五收盘，回顾一下别本周，就是5月以来震荡的延续。而伴随着震荡走势的不断延续，当前震荡区间的影响力也在不断的积累和扩大。这种时候，有朋友还和我讨论，下一个“茅台”在哪来。当然这种思路，最近也确实很流行，毕竟酱油里的茅台，榨菜里的茅台，等等，都涨都很不错。

该不该找下一个茅台？

但是我当时是和那些朋友说，别老是去猜下一个“茅台”在哪里。因为在像5月至今的这种震荡里面，如果股票有“茅台”般的基因，早就涨涨上去了，根本轮不到此刻再去找。现在真要去关注的，是那些有潜力成为后起之秀。

后起之秀是谁？

结果我这么一说，那些朋友想想有道理，就去找“后起之秀”去了。然后问了我一堆刚涨上去的股票。但我和他们说，这样找后起之秀，估计也是难的。因为这个市场里多少人都在同样的寻找。于是我是请他们先到应用-市场里，下个“博尔系统”APP，在自己先去量化下跌中的做空力量。因为找最近刚涨的股票，是多数人的行为，而真正的有潜力的股票，实际是在调整中，没什么做空力量的股票。当做空力量有限时，上涨，只要有点机会，就能实现。

就像下面图里的股票，他们都是短空的状态。虽然走势，前段面一段跌的也很快，但代表做空主导的绿色是微弱的。说明，就算市场低迷的时候，做空力量都不大，空头实在没什么可怕，只要环境配合，就能走出个独立的行情。









并且，哪怕行情不配合，只要做空主导只有微弱的一两天，整个状态处于短空，改涨的还是会涨。而最近市场的调整，就是一块试金石，到底做空力量有多强。去量化一下，直接都能体现出来。

真正的踩雷

因为真正有问题的股票，调整起来，做空主导都是连续不断没心没肺。









一个做空主导，其实就能解决很多问题了，这方面要是大家不信，就自己上系统去量化，博尔系统的APP到应用-市场里，下一个就行， 或者直接点这里进入也一样 。上面图里一共也就4个股票。大家多量化40个，400个，真不由得不信。股价就是交易决定的，交易上空头说了算，就容易出问题。除此之外，都是好事比坏事多，不就是震荡时间长了点嘛，其他也没什么更大的不好了。



