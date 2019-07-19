昨天这种下跌，直接让市场显得特别的低迷，所以晚上和不少朋友聊，也真的是抱怨不少，对行情是很有意见。但不要忘了，进这个股市，大家要的是什么，如何实现自己入市的目标。如果把这个问题忘了。那进这个市场就是迷茫的。碰到行情好的时候，稀里糊涂也能赚点，但一旦行情折腾了，再想盈利就变得困难重重。

而对于这个问题，或许有朋友会想，我进股市就是为了赚钱，没有第二个答案了。但是赚钱只是一个结果，靠这个结果，是无法引导自己的行动的。坚持做什么样的事情能够让自己在股市里盈利，这正是要理清思路，不断思考的。以前这个问题我就问过。然后我归纳了一下，应该是3点。一是“一个好股票，闭眼拿着”；二是“一个好时机，安心介入”；三是“一股大资金，能跟着做”。上面图里就是对此时的投票统计。

不看走势，看行为

显然，以上三点，都不是此刻看看震荡箱体的上沿下沿，猜猜接下来什么时候会突破或者跌破，就能解决问题的。当时问了不少朋友，他们也是没什么答案。于是，我就请他们，到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易行为。因为既然看走势不能达到我想要的，那就应该“不看走势，看行为”。

先跟一股大资金

以上三点，得其一就行。所以我先说一下，“看到一股大资金，能跟着做”。实际，这也是需要量化交易行为的。就像当前市场，确实有不少股票，前几天还是无温不火的横盘，突然就大涨起来，走势上几乎是毫无征兆的。但换个角度，不看走势，看行为。就能发现代表积极机构行为的“机|构|库|存”在横盘中早早出现了多日。试想，在市场越来越低迷的时候，一个股票表面同样低迷，但背后机构资金的积极行为却持续不断，意味着什么？至少这种股票的机会，比普通股票，要多出许多吧。

哪怕是下跌的股票，很多也能看到下跌背后，橙色的“机|构|库|存”反而出现，说明越跌机构越积极。这样的股票，随时就有一把突然的大反击。这方面，大家只要自己 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，平静的行情中，机构行为反而是特别容易体现出来。

理清思路，下跌不慌

而行为看到之后，同样的震荡、下跌、上涨，都能明辨出资金的意图，和上面图里的股票对比，下面图里的股票，也是同样的震荡横盘，同样的下跌反弹，但结果完全不同。区别就是“机|构|库|存”都是消失的状态。

眼下，缺乏积极机构行为的股票，很难有好的表现，这道理也是显而易见的，市场震荡横盘的时候，机构资金如果不积极，就没人去推动股票上涨了。即便有上涨，也是短暂的。这些，大家只要自己下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入， 自己多去量化一些股票，就会很清楚了。最后还是要提醒一下。投资盈利只是一个结果，专盯在这个结果上，是无法引导你做正确的买卖选择的。一定是想明白自己真正要做的事情，盈利只是在自己做这件事同时的副产品。好股票、好时机、大资金，你怎么样看到他们，才是自己要努力的方向。思路理清了，行动就有方向，这时候，量化就能派上用场。当然，除了“看到一股大资金，能跟着做”之外，“一个好股票，闭眼拿着”；“一个好时机，安心介入”也是有很多办法的，后面我一个个的说。











