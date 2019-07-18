30点的下跌，别当全是坏事，前两天极小幅度震荡的时候，叫真假难辨。今天一跌，反倒是大浪淘沙。遇到这种下跌，把下跌的来龙去脉搞清楚，后面趋利避害，也不算难事。当前市场下跌的起因，量化一下交易行为，实际上是清晰的，如下图，黄颜色代表的是获利回吐主导，这次就是4天前，出现了获利回吐主导，进而引发了下跌。并且这真不是什么新鲜事了，从4月份到现在的3个月里出现过7次获利回吐，都引发了下跌。

看了上面的图，大家估计也有所感触，这就是市场交易行为自身的规律。清楚之后，日后看到了回吐，提前走。行为量化的好处就在这里。不需要等到看到下跌才考虑要不要走，而是之前已经有提醒可以提前两三天做准备。

重要的是回吐之后

另外，还需要注意的是，回吐引发调整，却不决定调整的强度。强度是由做空力量的大小来决定的。这是手头股票观察的重点。同样的下跌如果连续不断的做空就危险了。但做空微弱，同样的下跌很快就能得到抑制，关键是大家手头股票，此刻的做空力量有多大。这方面大家可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易行为，区分清楚，做空行为中的短空、连空即可。

所谓“连空”状态，就是拿博尔系统量化，股票最近有连续的、反复出现的做空力量主导，这种状态说明做空的力量是很强的，愿意反复做空。于是这种状态下，股价都是很难涨起来的，偶尔有涨起来的，由于之前在反复做空主导，昙花一现的很多，真正能V型逆转的很少。但“短空”状态就不一样了，做空力量只有一两天，还很弱。然后就开始做多了。这就说明，给空头机会，空头都威力。那自然就没啥大问题了。

赤橙黄绿青蓝紫

包括今天还有朋友跟我说，他本来想自己看盘，代替量化动能，结果没成功。我就他说，很多事情大家道理一看就明白，但具体去做，超出了人的能力范围。这就好比阳光本有绚丽的七色，但人直接用眼睛看只是白色，但通过棱镜，赤橙黄绿青蓝紫你就能看的清清楚楚。工具就是这个作用，看到你原本看不到的。这点大家自己 点这里进“博尔系统”量化一下 ，立刻就能体会到，同样的下跌，背后的机会、风险都是完全不同的。

掘金没错，但别用手刨

再形象点说，你天天盯盘，每一笔交易都不拉下，你也能看到，某一笔抛盘特别凶猛，一下子砸掉好多接盘。一笔笔的记下来，回头你也能分析出这股票今天抛盘是不是很凶，但代价是累的你自己会流眼泪。量化一下，做空主导微弱，做空主导强悍，清晰明了，效率不止提升多少个数量级。

或许这次调整，又能挖一轮金子，大家可以选择用手刨，刨的满手泥，也可以选择用铁锹。这都没有问题。问题是如果你的手没别人结实，或者别人已经用铁锹了，你还用手刨，等你刨的满手是血时，人家早就把金子挖了，那时候就亏大了。这也是我让大家早点去量化的原因，大家自己上应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，今天下跌股票，做空主导的强弱、多寡，一眼就能看清，量化效率高，速度快，在这种频繁波动的市场里早看清，赢面一定就大。

















