今天市场又是一个很小幅度的震荡，也没比昨天的震荡大多少，如果翻阅一下股票，可以发现，几乎三分之二的股票最近两周就一直在横盘，其中一部分股票的横盘两个月都有了。面对这种状态，不同的自己态度上的差别，真是越来越大了。

散户的状态

比如说，个人投资者，最近博客上就交流的就不少，基本都是说最近做的不好，有的甚至都说，也叫是老早就关注我博客，清楚我在业内也认识点人，遇到事情还有点看法。不然连博客都懒得逛了。

机构的状态

但另一方面的是，眼下只要稍微清楚一点机构资金运作习惯的，与机构搭上点介的朋友，，没有一个不瞪大眼睛找机会的。因为横盘就是大浪淘沙的时候。此刻还能有积极做多行为的股票，肯定不会坏到哪去。

横盘背后总有胜出

而如果积极的做多行为很多，一定会占据主导地位，所以发现起来也并不困难。大家可以到应用-市场 去找一下“博尔系统”APP，这是专门量化交易行为的。海量的交易被量化之后，所展现出来的面面貌就完全不同了。

就好比下面图里的股票，之所以同为横盘震荡。但一个窄幅横盘之后，能够上涨，另一个窄幅横盘之后，却是下跌。别的不说，只要量化一下交易，看到“主导动能”的状态，情况一眼就看清了。

上图里，红色代表的是做多主导，绿色代表的是做空主导。一个横盘震荡的股票，做空主导多，自然容易跳水，而做多主导多的话，自然容易突破。这根本不用反复研究，都是一眼看清的事情。大家自己手头的震荡股票，也一样可以 点这里进“博尔系统”，量化清楚当前的震荡中，是做多力量优势，还是做空力量优势，同样没什么难度。

换种眼光，再多赢一把

另外，换一种眼光，从机构行为的角度去观察，同样可以得到一个结论，就是横盘震荡那么久，无论是机构想往上做，还是往下做，都准备好了。震荡的时候，如果机构在做向上攻击的准备，自然会机构行为是积极的，所以拿系统量化可以看到橙色的“机构库存”在不断增加。一切是显然的，如果不是震荡中是做盘机构自己参与积极其中，横盘时间长了，机构库存肯定不会增加，而是应该递减的。

另外 “机构库存”递增，只是这个震荡能向上猛攻的基础，真要攻击，必然是机构奋力做多。因此还会在“主导动能”上量化出显著的红色做多主导，就像上面图里的股票那样。而此刻，大家手头的股票，估计多数是在震荡，那震荡中机构是否有积极攻击的意愿，到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，先量化有没有橙色的“机构库存”，再量化有没有红色的“做多主导”。两者齐备，就没什么好怕的。







