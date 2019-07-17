别看在今天上午和昨天一样振幅很小。但恰恰这种时候，我才感到不同投资者之间的天差地别。上午不少散户朋友，进和我表示的是，市场震荡幅度那么小，没法做了。但跟几个机构里做的朋友沟通，他们反而说，现在指数平稳，个股活跃，做起来最放心了。我做的这份工作，对于自己的投资，也是有很大帮助的，因为各种层次的投资者都能接触到。另外，我那个在私募公司做的同学，他在公司里负责几个部门的资金调度。现在就是给短线部门调度大量的资金，他们买起来都很厉害的。

态度越来越积极

而在我看来，敢于这么给短线部门放资金，也有说明他们的老板，对市场的态度。所以当前市场最大的变化就是，之前即便股票有潜力，交易者有意愿，但真想动手，还得三思。但此刻这种顾忌是小了很多，有潜力的，本周都会试图有所表现的。而这种潜力，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化交易会看的真切。很多股票，股价动作不大，但在交易上、在机构的动作上，都已经非常积极。

有态度就有突破

就像下面左边图里的股票，这段时间就是震荡，真没怎么涨，但量化一下“机构库存”，就能发现橙色的“机构库存”在不断增加，这显然说明机构行为越来越积极了。

而右边图里的股票，则是前车之鉴，也是震荡中，橙色的“机构库存”不断增加，说明机构资金肯定是越来越积极的参与，结果有机会就猛攻的了一把。所以此刻，如果大家觉得手头股票也在跃跃欲试，那就看“机构库存”是不是在提升，显然一个要攻击的股票，里面的机构资金是不会打瞌睡的。这方面只 要点这里进“博尔系统” ，自己去量化，就会非常清楚。

不积极，都是隐患

而之所以要仔细的量化，也是因为同样最近震荡股票，并非个个是都是“机构库存”不断提升的股票，很多时候，机构库存不但没有提升，反而下降甚至消失了。这种状态，隐患是很大的。

一切是显然的，现在是人心思涨的状态，这种状态下，机构要做，多半能够顺风顺水的，到今天还没有机构库存出现，这里面机构的盘算肯定不是什么好事，很可能就是一些深层次的问题普通人看不到，但机构在行为上已经提前表现出来了。要抄底，要待涨，肯定不能搞这样的股票，否则以外就会很大。大家到到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化，多看些股票，这种情况肯定也能深刻体会到，这种股票涨不涨真的很难说，很可能就跟上面右边图里股票的这种表现。所以冒这种风险，是得不偿失，非常不值得的。



