对于昨天上下震荡幅度不到10个点，创2017年9月以来，振幅最小记录的景象，很多朋友都报以无奈。但我要提醒的是，从5月以来，尽管市场围绕2950在上下震荡，持续了2个多月。但显然市场的低点在抬高，市场的震荡幅度在增加，摆脱震荡的日子是越来越近。所以千万别产生错觉，觉得行情就这样的了，不会动了，实际是恰恰相反的。真正要注意的是，行情到来之前，手头股票，还是不是机构资金愿意去关照。

所以，炒股也好，做事也好，先得把大势想明白，不要被时代所落下，才有机会做成事情。在股市里，今天涨、明天跌这样的判断，意义不大。从整体的交易状态入手，才更容易从涨涨跌跌的走势上认清方向。而对于交易状态的变化，量化是最直观的。大家到应用-市场，找“博尔系统”APP，下好之后，可以很直观的量化出当前的交易状态。

选择也有真假

比如现在很多股票前几天在震荡，今天有更明显的下跌，那这种状态一定有问题吗？千万别武断。因为大量股票的波段潮，从来就是机构投机操作的结果。只要去量化一下“机构库存”，就能清楚此刻震荡的背后，机构投资者是什么态度。如果股票量化出来，像下图左边那个股票，交易上橙色的“机构库存”在不断增长，即便震荡下跌，都是一种压弹簧的蓄势状态。

真正此刻有很大问题的股票，未必一定要长阴大跌，但如果震荡几天之后，机构库存消失了，就像下面右边图里股票的这种状态，就得特别小心。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，“机构库存”在震荡中消失，显然是机构短期放弃了，或者逃跑了，当然都是不灵的。而此刻，大家手头股票，背后是机构参与越来越活跃，还是放弃了， 可以点这里进“博尔系统” ，在自己去量化“机构库存”，走势上或许都在震荡，但机构态度不同，接下来的发展是会天差地别的。

机构动手的变局

另外，自己关心的股票，如果去量化出，存在明显的“机构库存”，那或许你会内心一动，觉得是不是可以再去买点。但同样不要去主观判断，还需要看清机构动作正在做什么。这方面可以进一步的量化主导交易的力量，如果是绿色的做空主导，那说明机构动作导致的是做空，但如果量化出来是蓝色的空头回补主导，那说明即便震荡向下，但此刻已经在回补低吸了。做空、回吐、回补，三种状态哪种更有机会扭转盘局或者震荡的局面？答案不言自明。

当大家自己把交易的资金、交易的行为都量化清楚了，眼下这种小幅度的震荡，完全能够自如的把握。这方面，大家可以上应用市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化。现在这种震荡向下的走势，很可能背后就是在空头回补，这种光看走势、盘中表现未必能看出来，但量化一下速度很快的，数据说话才心里更加有底。











