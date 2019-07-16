今天行情也是破纪录了，全天振幅不到10个点。2018年以来，这种振幅是最小的。这种幅度，不仅仅让不少朋友跟我说行情弱，就连一些营业部的老总也直摇头。前面还和一家营业部的老总电话沟通，他说，一季度的时候他刚换了辆70多万的车，原本预期今年收入，赚回这辆车不是问题，没想到后面行情会变得那么快，现在一个月几万元的车代，一下子觉得有点后悔当时的买车冲动。

但我要提醒的是，后面行情要做好，必须摆脱对强弱判断的传统认识。当前的行情确有蹊跷。首先就是昨天的V型走势，虽然也是突然的，无征兆的大涨，但和6月11日的突然大涨完全不同，当初是主动突破，为了做行情。而昨天如果不是V行上涨，就看当时开盘跌40点的下跌状态，行情显然已经破位走弱。但即便如此，目的也仅仅是维持。

一个动作格外珍贵

这种时候如果只是，看走势来定强弱，那么等看到强势的时候，早就已经涨上了天。眼下这种行情，真正的强势状态，可以撇开走势。认清当前行情要上涨，靠的不是散户的热情，而是机构资金的自信，增量的机构资金动作，格外珍贵。而对于机构资金的动作，实际可以用“博尔系统”来量化（应用-市场里可以找到“博尔系统”APP，即下即用。 也可以从这里点击进入）

而增量的机构资金进场，他所引发的积极行动，一定会在交易上有所体现，就是下面这种状态，橙色的“机构库存”越来越多。而一个股票如果橙色的机构库存越来越少，直到消失的话，这种股票，就算涨都是无法持续的。

会向何处变？

而当前的市场，更多的股票，短期走势就和上证指数差不多，上周调整之后，进入震荡的状态。而其中有不少股票，提前摆脱了这个状态，只是有的摆脱之后向上涨，有的摆脱之后下下跌，背后的原因，同样是机构资金的不同选择，看下图便知。

今天市场震荡幅度如此之小，这么小的震荡肯定无法一直维持，甚至连短期都维持不了。但这也意味着，后期的行情，会有方向选择。但这个方向是谁决定的？这方面，大家可以自己到应用-市场，把“博尔系统”的应用下好， 或者直接点这里进入 ，然后就是自己去量化手头股票的机构态度。显然是当前机构资金的态度决定的。如果一个股票眼下震荡中，连机构库存都看不到的话，很容易说跳水就跳水的。











