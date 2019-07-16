今天下班之后，打算挑灯夜读。营业部老总进修的事情，不仅仅我，大家都在做准备内容，前面好几位已经把PPT都发我了。确实是八仙过海，各显神通。有一位营业部的老总，讲到的是“越不懂，越自信”下面是他PPT的里的一个图，著名的“邓宁-格鲁克效应”。讲的是人在半懂不懂的时候最自信，这时候也最容易出错。

他的观点是，由于2014~2015年的牛市，吸引了大批投资者入市，到今年为止，正好一轮牛熊都经历过，而这些投资者目前是很容易觉得自己懂了。但也是特别容易出错的时候，如果这个阶段不断出错，自信会迅速下滑到谷底，销户都有可能，所以必须引起充分的重视。

避开经验误区

再说说当前的行情，当前市场，尤其善于利用人的经验误区，诱人犯错，达到目的。比如，最近一个月里，我自己的数据统计显示，制造跳空缺口的频率特别高。很多股票，一连会有两三个缺口。由于多数投资者的经验是缺口必补，所以每每出现缺口之后，下意识的会想到，要去补缺口。但恰恰这种时候，走势是特别的折腾。

但换个角度观察，上面三个图的走势背后，机构资金行为积极的（橙色机构库存没有明显减少），无论缺口是否补掉，后面都有能力上涨。但如果伴随补缺口，“机构库存”随之下降，直到最后消失，结果就是补缺口，还继续下跌。（“机构库存”数据，可以通过在应用-市场内，下载“博尔系统”APP后， 或者点击直接进入查询。）





另外对于眼下的震荡。虽然上午的指数的上下振幅才几个点，但是很明显，由于昨天市场资金是大举进入的，所以今天依旧能发现很多调整之后，积极的机构行为从无到有出现。这些是市场的增量，也是能够推动股价再上台阶的动力所在，需要特别注意。这两天一些股票之所以能够突然涨起来，就是因为机构行为开始活跃了。就像下面图里的股票那样。

所以眼下别当市场没戏，只有缺乏积极机构行为的股票才会没戏。自己关心的股票有没有，也可以用“博尔系统”去量化交易。（博尔系统的应用，可以在应用-市场中搜到， 也可以直接点击这里进入 。）从5月以来，尽管市场围绕2950在上下震荡，持续了2个多月。但显然市场的低点在抬高，市场的震荡幅度在增加，摆脱震荡的日子是越来越近。所以千万别产生错觉，觉得行情就这样的了，不会动了，实际是恰恰相反的。真正要注意的是，行情到来之前，手头股票，还是不是机构资金愿意去关照。







