早上的时候，还在研究数据，有些行为数据确实非常有意思。研究发现，真的是有不少人，在早上行情跳水的那短短15分钟内，抛出了股票。其实，那个时候自己也又挽回好几个朋友的操作失误。不少朋友就是眼睛盯着2850的位置。觉得那个位置是必到的，结果差点就做反了方向。

这个怨念很坑人

现在对于震荡，真是一个怨念，由于行情5月以来快两个月在2850~2950的区间内震荡。后面虽然突破，但无奈两周后又跌回来了。结果就有人觉得，2850还得去碰，并且守得住，守不住都成问题。

外加戴维斯双杀效应，真跌下去，个股跌的肯定比指数要多得多。所以早上跳水时，让一些人真绷不住，觉得2850必到。所以当时就打算跑掉一些股票。但当时因为他们问我，我就叫他们自己抓紧点，上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己量化手头股票有没有“机构库存”，如果机构库存还在增加，这一刻哪怕连跌都不是问题。

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然机构库存还在增长，也就等了等不走了。下面图里橙色的就是机构库存，如果量化不出积极的机构行为，“机构库存”是不会提升的。结果就是坚持了半小时后面，股价就结束盘中回落反身向上，还收在了一个高位。实际上，大家自己如果把“机构库存”的变化给量化清楚了，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水。

之所以这么说，并不是因为震荡就是闹着玩，很平稳。要不然也不会5月份到现在很多股票一直就低迷。但显然，仅仅因为怨念，被情绪左右，就很容易卖错股票。上面图里左边一个就是我那朋友手里的股票，要是早卖了1个小时，立马就是几万元没了。右边那些都是这两天调整但机构库存增加的股票，卖掉都是错卖，一跑就亏。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整， 一样可以点这里进“博尔系统” ，去量化一下，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

好股的底气

另外，今天心不定的朋友也是很多。前几天套牢了，其实没什么，但行情一个探底回升，心活的又多了，今天很多人问我，是不是调整结束，直接就发上去？但手头股票只要稍稍落后于大盘的表现，就担心的问问我，自己的股票咋就没有市场强？但实际我一量化，不少担心的股票实际都是机构存显著存在的。，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。

当时我是发了不少调整背后机构库存显著的股票给他们，然后还给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了，并且还回我，炒股的时候，真的碰上过很多次原本自信满满，但稍微一跌就怀疑人生。要是现在看我文章的朋友，也有点心不定的话，那手机看的就上应用-市场，下一个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，直接去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的增加，再震荡也定心。当然，什么时候机构库存消失了。跑就是了，好股那么多，不用在这种股票上吊死的。







