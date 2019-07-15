今天市场的V型上涨，真和6月11日的表现有相似之处。都是无征兆中，大资金坚决动手。但今天下午，我在做比看盘更要紧的事情。在准备一个课题，为后面营业部老总的相互交流进修，做内容上的准备。现在营业部的老总，挠头的就是交易量。老总都想让投资者多多交易，但做的股票都套了，或者把把做把把错的话，短时间之内，交易量必然大幅下降。就像今天，如果早上行情跳水的时候把股票跑了，后面还有自信继续在买卖吗？怕是一定在默默的后悔。

当前炒股，如何不犯大的失误？

看下面两段走势，就有答案。

结果如下，都涨

为什么？大家看下面的图就清楚，注意橙色的机构行为。

机构行为，对于震荡的市场影响是很大的。这点上，大家只要自己去到应用市场，下个“博尔系统”APP，再自己去量化一下交易，就能看到眼下很多下跌股票，下跌本背后橙色的“机构库存”在下跌中显著提升。说明越跌，机构行为越积极了，这样的股票下跌下来，拿住了，随时能迎来反击。

而今天很多股票就是如此，不少朋友，尤其仓位很重的，看着早上前15分钟的走势，当时就是横盘破位。有很多就想离场了。要不是我请他们抛股票之前，看去拿系统量化一把，真可能直接就跑了。而一跑，少说1个小时里，几万，十几万就没了。但好在是看到了，拿住了，做对了，接下来只要看到了机构行为，他们做起来自信也会增加。

股票的基因

包括今天市场盘中震荡的时候，因为不少朋友是重仓参与，所以还是有点慌。但他们的股票我也去量化了一下，里面有很多真的是不错的股，机构库存在明显增加。所以我也是让他们自己那博尔系统去量化一下，并且跟他们说，好股、烂股，都是有基因的。

有好股基因的股票，哪怕下跌、新低，机构行为都是很活跃的，说明这个股票再艰难的时候，都有机构关照。有烂股基因的股票正好反过来，哪怕大涨，“机构库存”都在消失状态。这就是区别。

对于这种区别，大家可以到应用-市场，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，之后，再去查看数据，自然就能看到。如果看到机构资金特别关照的股票，如果还担心，就好比爸爸1.9米，妈妈1.8米，却担心小孩长不高。实际会担心吗？肯定不会的，因为基因摆在那里。而大家自己手头的股票，机构资金是不是不离不弃？都可以观察“机构库存”数据自然也就清楚。















