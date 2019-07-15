今天，在很多人还没反应过来的时候，行情已经从快速下跌，转变为一路向上涨。好几个朋友觉得变动很大，但实际眼下多去看看券商板块，这种变动，往往就是送机会。下面的图，是证券板块叠加上证指数的图，很明显证券板块的表现，很多时候领先与上证。而券商股的表现，本身就是资金对未来行情预期的体现。因此无论这行情怎么动作，现在行情比过去好，并且预期整体上也是好的。

今天只能抽空写一些，因为还有一堆事情要做。看看明天的日历安排，还要和一个专门做题材股的人碰头，也不知道会与会有什么意外的收获。如果有的话，肯定又是一个现在还在地板价趴着，但潜力又很大的股票。

现在，参与市场的资金是很多元的，所以不管行情怎么个折腾，总有一部分资金已经愿意去动作，并且此刻这股力量肯定是不小的，券商股就是一个明证。所以这种时候，能够把机构的交易行为给量化清楚，看到哪只股票，机构的动作越来越积极了（现在的推动力，一定是机构，否则券商股强不起来），那距离这个股票在再度向上转折也就不远了。而这些，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，再自己去量化，也确实直接就能看到。

愿意参与的机构

就比如说，像下面的股票，原本就是在震荡，但量化一下，就能看到橙色的机构库存在不断增加，说明机构参与越来也积极，能量化出来的积极机构行为越来越多，结果没几天就突破了。

大家手头股票，有没有这种迹象，一样可以 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，只要“机构库存”能越来越多，那么股票后面的就不会差到哪里去。

存量市场

另外，还要防的一手就是，如果短期市场没有增量资金进场，震荡中就是存量资金的话，那么当一批股票里面机构行为积极的同时，必然有另一批股票，被机构放弃，那样的股票，就量化不出“机构库存”了，而其结果，很可能就像下面图里的股票那样。

所以，这样的股票自然问题多多，并且如果持有的人，还一路等着市场上涨，再把股票带上去，恐怕就算等到行情上涨的时候，已经跌的很多，覆水难收了。对于大家来说，眼下手头调整的股票，同样要注意这种变化，这方面可以下个“博尔系统 ”APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己去量化，直接就能看到。现在这个时候，既不是碰运气的时候，也不是呆着不动的时候，走与留，要有个决断的。

















