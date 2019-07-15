今天的市场还是震荡，并且震荡的速度很快。整个行情，等于是从6月21日开始，行情行围绕3000点上下做震荡。而股票的交易表现，我自己看盘看一下来，也出现了明显的不同个，从之前大涨、横盘、再大涨的“快洗快涨”节奏，进入了“慢洗快涨”阶段。





洗盘，行情的基础

眼下掌握节奏是很重要的，这种节奏搞错了，就容易做错，错一次不要紧，最近行情震荡频繁，一个月如果错个两三次，那投资还有什么自信去做？这样就必然会影响到交易量。所以如果是营业部的老总，必须及时提醒市场的节奏变化，让在这边做的资金，不管大小，尽量跟不上节奏，是义务，也是必须的。

实际上，眼下这种震荡，确实是当前市场利润最丰厚的机会所在，只要能看到“震仓”的交易特征，后面人人都有大机会。而震仓的交易状态，大家可以直接到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己再来量化，交易被量化之后，震仓这种复杂的博弈走势，状态反而是很简单的，下面细细说。

首先，震仓是机构看行为，所以拿系统能量化出橙色的“机构库存”。并且交易上的特征很容易辨认。绝大多数情况下，震荡之前机构肯定是在做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有做空下跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是震仓现象出现了。