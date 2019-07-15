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早上是转折大变，慢洗快涨又白捡

(2019-07-15 11:55:28)
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量化

量化数据

量化交易

财经

今天的市场还是震荡，并且震荡的速度很快。整个行情，等于是从621日开始，行情行围绕3000点上下做震荡。而股票的交易表现，我自己看盘看一下来，也出现了明显的不同个，从之前大涨、横盘、再大涨的“快洗快涨”节奏，进入了“慢洗快涨”阶段。

早上是转折大变，慢洗快涨又白捡

洗盘，行情的基础

眼下掌握节奏是很重要的，这种节奏搞错了，就容易做错，错一次不要紧，最近行情震荡频繁，一个月如果错个两三次，那投资还有什么自信去做？这样就必然会影响到交易量。所以如果是营业部的老总，必须及时提醒市场的节奏变化，让在这边做的资金，不管大小，尽量跟不上节奏，是义务，也是必须的。

 

实际上，眼下这种震荡，确实是当前市场利润最丰厚的机会所在，只要能看到“震仓”的交易特征，后面人人都有大机会。而震仓的交易状态，大家可以直接到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己再来量化，交易被量化之后，震仓这种复杂的博弈走势，状态反而是很简单的，下面细细说。

 

首先，震仓是机构看行为，所以拿系统能量化出橙色的“机构库存”。并且交易上的特征很容易辨认。绝大多数情况下，震荡之前机构肯定是在做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有做空下跌，但机构库存依旧存在，并且做空主导是短暂的，很快就变成了蓝色空头回补主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是震仓现象出现了。

 

早上是转折大变，慢洗快涨又白捡

股票洗盘之后，由于浮筹减小，上涨也会更加积极。所以，即便看好某些股，大家最好先点这里进“博尔系统”，自己去量化。我自己拿系统看了一下市场，这两天95%的股票都在上蹿下跳，但多注意震仓洗盘，后面坑就会少入，股票也会做的更顺的。 

从“快洗快涨”到“慢洗快涨”

但“慢洗快涨”和“快洗快涨”确实区别很大。2月下旬之前，虽然行情涨的挺快，但对这波行情的认识，很多人还停留在普通反弹上，预期不高，所以一洗就跑了，因此当时洗盘节奏快，效率高，一洗就涨，因此是“快洗快涨”。但2月下旬之后，看好后市的人越来越多，都在等上涨。所以洗一次不够了，还会反复震仓，反复洗盘。或者震仓之后不急于上涨，甚至再跌一下，唬人。下面图里就是“慢洗”状态的股票。

早上是转折大变，慢洗快涨又白捡

由于 “慢洗”也是在洗盘，具有所有机构洗盘共同的量化特征。这点只要到应用-市场，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，自己去量化，都能看清楚。而有些震荡中，连“机构库存”都消失了，机构放弃，再震也不会是震仓洗盘，此刻就很有可能盘头下跌。所以这里特别这么多说一句，就是为了让大家清楚，当前的行情，不是震荡几次后必然向上，盘头下跌同样会存在，不能看着走势就做简单判断，类似走势的背后，交易状态可能是完全不同的。这种情况显然是最近特别要注意起来的，如果不注意的话，很容易出问题。




 

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