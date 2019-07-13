早上，我接到集团公司领导给我的电话，就是关于后来者进场捡便宜货的事情，但因为对大家最近的操作来说，了解一下也有意义，所以和大家说一下。

似成相识的一幕

前几天，一华侨想来炒A股，原来他是在美墨边境那边做生意的，生意做了很多年，赚了不少，但这两年不行了，所以收手不做了。但A股现在他还能直接做，所以找我。借别人的身份做，他又不想。那我说我也没法办。结果人家表示，他可以多拿点资金进来，比如5个亿。于是我就给集团领导申请，结果集团领导，讨论了一下，肯定还是不行，所以特地打个电话来和我说，安抚一下我失望的心。

我也是非常理解，这行真和行情有很大关系，行情好的时候，都能做。行情不好的时候，反倒是各种不能做，不敢做。但我这里不成，就找了其他券商的朋友、营业部老总，看谁有办法。结果一聊，就7月份开始，好像各种资金想进来意愿特别明显，有江浙一带的私企，有广东那边的资金，同样还有老外的资金，都在谈呢。

这一幕似成相识，过去在2013、2014、2016我都遇到过，而那几年的行情，不也是有一段特别低迷的时候，但全年都是大转折，而这转折背后，不就是各路资金的蠢蠢欲动吗？大家如果再去看看拆借利率，也能感受到，过去什么时候有过现在这么低的利率。

机构资金的去留

还有一个市场中的现象，也值得大家去注意，就是现在很多股票，不管是大幅和折腾的，还是窄幅震荡的，怎么折腾，机构资金都不肯撤退。这种现象，在量化交易里面，叫做蓄势。这点可以用博尔系统去量化，能看的非常清楚（博尔系统的手机APP，可以在应用-市场里找到）。

而现在大家手头股票的状态，要么是横盘的，要么是上下折腾的，但只要拿“博尔系统”去量化一下，“机构库存”数据，就能发现很多异样。就拿横盘来说，现在有的横盘，橙色的机构库存就是始终存在，并没有减少。这说明机构行为在横盘震荡中一直很积极。就像下面左图的股票那样。

而通常来说，盘久了，哪怕机构资金都不会积极的。能保持积极活跃的状态，显然是异动。但这种异动显然有利于后面股价向上涨。对比一下，一个震荡中“机构库存”不减的股票，和一个震荡中没有“机构库存”的股票，后的差距是越来越大。而大家自己的股票，现在在震荡的，可以自己去量化“机构库存”。（ 点这里可以直接进博尔系统 ）。机构资金是否积极，可以很直观的看到。包括我自己都在博尔的讨论区里面，找了不少机构蓄势的股票，大家也可以去看。

谁在倒贴谁

还有一些股票，折腾的比较大，6月下旬涨上去时挺快，但最近跌下来也挺快。但这种快涨快跌背后，机构资金的态度差别，同样很大。有的股票，即便连续调整，但橙色的“机构库存”不减，这很可能就是机构资金短期控盘了。

但有些股票，反弹震荡同样没有“机构库存”，这种股票往往不仅仅是从哪来回哪去，多半还会倒贴创新低。这种情况，在某终于意义上说，对大家更加重要。到应用市场下好博尔系统APP， 或者直接点这里进入 ，量化自己手头折腾的股票，是很值得的。否则，由于这种事情，发生极多，不注意，不是白等就是白忙。而在一个外围资金都跃跃欲试的的背景下，自己如果还买一个倒贴的股票，亏不亏，不就是给外围资金白送礼吗？















