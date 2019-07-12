今天接到老婆的一条消息，说她最好的一个闺蜜离了。

原因是她老公出GUI。

这事情我到不奇怪，他老公是程序员，而有机构的统计是，程序员出GUI比例是最高的。

俗话说男怕入错行，要是他老公不是程序员，而是公务员的话，八成也就没离婚这种事情了。

我和老婆说，男怕入错行，老婆就嘲我，问我这行业又怎么样。

我想想，我这行也真苦逼，行情没有，赚钱真难，行情有了，也不好说。

但每个行业都有每个行业的猫腻，每个行业都有每个行业的圈子。

在这个圈子，摸爬滚打多年了，我也是认识很多证券营业部的老总，都在一个圈子里。

最近复盘的时候，的确有发现了很多机构资金活跃度提升，但股价又没动。

按照我根据量化数据的分析，这种情况就是典型的“压价蓄势”。

（这些量化数据，可以到应用-市场里，下“博尔系统”后查看， 或者直接点这里进入 ）

是否机构「压价蓄势」，我在这些老总圈子里沟通了一下，获得以下信息。

1. 好几个营业部里，散户基本没什么变化，并且交易稀少。

2. 所在营业部的资金量超300万的大客户，普遍在增加资金。

3. 营业部里，资金量比较大的客户，虽然买股票，但都不肯往上买。

看来，机构的「压价蓄势」，基本坐实。

写博客多年，更像是写日记。

接下来，我自己会每天跟踪机构的「压价蓄势」行为，同时，也会发布在博客中，行家看门道，外行看热闹，各位各取所需吧。我使用的是博尔系统的数据，大家可以到应用-市场，找一找，按照上图的情况，看一下自己的股票。

横盘折腾，就是「压价蓄势」？当然不是了。大家看下图就明白了，股价横盘折腾，同时没有「机构库存」数据，破位是迟早的，跌起来只有深浅不同，而没有本质不同。诸位手头震荡的股票，必须要留意这一点。

「机构库存」数据，我是在博尔系统中看的，应用-市场中，找一下就会有。 或者直接点这里进入也一样。







