炒股入错行更险，摸爬20年经验(2019-07-12 21:27:06)
今天接到老婆的一条消息，说她最好的一个闺蜜离了。
原因是她老公出GUI。
这事情我到不奇怪，他老公是程序员，而有机构的统计是，程序员出GUI比例是最高的。
俗话说男怕入错行，要是他老公不是程序员，而是公务员的话，八成也就没离婚这种事情了。
我和老婆说，男怕入错行，老婆就嘲我，问我这行业又怎么样。
我想想，我这行也真苦逼，行情没有，赚钱真难，行情有了，也不好说。
但每个行业都有每个行业的猫腻，每个行业都有每个行业的圈子。
在这个圈子，摸爬滚打多年了，我也是认识很多证券营业部的老总，都在一个圈子里。
最近复盘的时候，的确有发现了很多机构资金活跃度提升，但股价又没动。
按照我根据量化数据的分析，这种情况就是典型的“压价蓄势”。
（这些量化数据，可以到应用-市场里，下“博尔系统”后查看，或者直接点这里进入）
是否机构「压价蓄势」，我在这些老总圈子里沟通了一下，获得以下信息。
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看来，机构的「压价蓄势」，基本坐实。
写博客多年，更像是写日记。
接下来，我自己会每天跟踪机构的「压价蓄势」行为，同时，也会发布在博客中，行家看门道，外行看热闹，各位各取所需吧。我使用的是博尔系统的数据，大家可以到应用-市场，找一找，按照上图的情况，看一下自己的股票。
横盘折腾，就是「压价蓄势」？当然不是了。大家看下图就明白了，股价横盘折腾，同时没有「机构库存」数据，破位是迟早的，跌起来只有深浅不同，而没有本质不同。诸位手头震荡的股票，必须要留意这一点。
「机构库存」数据，我是在博尔系统中看的，应用-市场中，找一下就会有。或者直接点这里进入也一样。