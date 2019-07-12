前面，接到老婆的一条消息，说她最好的一个闺蜜离婚了。

原因是她老公出GUI。

这事情我到不奇怪，他老公是程序员，而有机构做过统计是 ，程序员出GUI比例是最高的。

俗话说男怕入错行，要是他老公不是程序员，而是公务员的话，八成也就没离婚这种事情了，或许吧。

我和老婆说，男怕入错行。老婆问我：你这行业怎么样？

讲真，金融行业的多数从业者，堪比特种兵，精通十八般武器，都每次出战都提心有去无回。

但对我而言，每个行业都有每个行业的猫腻，每个行业都有自己的圈子。

有圈子，就有资源，有资源才是机会。

在我这个圈子，摸爬滚打多年了，结交了很多证券营业部的老总，都在一个圈子里，信息互通有无后，对市场的认知，与多数人自然不同。

最近复盘的时候发现，很多机构资金特别活跃，但股价又不动。

难道这就是机构「压价蓄势」？

（这些量化数据，可以在应用-市场中，找“博尔系统”查看便知， 或者点这里进入博尔系统）

看图说话：

是否机构「压价蓄势」，我在这些老总圈子里沟通了一下，获得以下信息。

1. 好几个营业部里，散户基本没什么变化，并且交易稀少。

2. 所在营业部的资金量超300万的大客户，普遍在增加资金。

3. 营业部里，资金量比较大的客户，虽然买股票，但都不肯往上买。

看来，机构的「压价蓄势」，基本坐实。

写博客多年，更像是写日记。

接下来，我自己会每天跟踪机构的「压价蓄势」行为，同时，也会发布在博客中，行家看门道，外行看热闹，各位各取所需吧。我使用的是博尔系统的数据，大家可以到应用-市场，找一找，按照上图的情况，看一下自己的股票。

横盘折腾，就是「压价蓄势」？当然不是了。大家看下图就明白了，股价横盘折腾，同时没有「机构库存」数据，破位是迟早的，跌起来只有深浅不同，而没有本质不同。诸位手头震荡的股票，必须要留意这一点。

「机构库存」数据，我是在博尔系统中看的，应用-市场中，找一下就会有。 或者手机上直接点这里进入













