今天，行情目前是窄幅震荡的第四天。现在很多朋友心态复杂，一方面知道市场不能就一天十几点的一直盘下去，肯定要选择方向。另一方面，也清楚，就算涨上去，可能一起涨吗？根本没可能。否则就不会有4月的大调整，和现在的磨蹭了。但这还不是关键，因为局势多数人都能感受到，关键是，知道是这个局面，该怎么去破。而就我自己的量化市场之后，能发现的是，很多股票在提前预谋，欲擒故纵。

之前震仓，未来会轧空

由于当前欲擒故纵的股票也是很多的，目前欲擒故纵有两种状态，一种是潜伏。这种状态，折腾，就是不涨，但机构资金的参与积极程度不减。这样情况，时间一长，后面能量积累足够了，会一飞冲天。（对于如何量化这种蓄势，大家自己到应用市场，下个“博尔系统”的APP即可， 还可以点这里进入博尔系统使用 ），量化机构资金的行为，这种潜伏蓄势，是可以量化出来的。

下面图里的股票，就是这种蓄势，由于股价怎么折腾也没涨，所以也叫“压价蓄势”。这种状态持续时间长了，上攻的可能性会明显加大。想要在长期震荡的市场里找脱颖而出的股票，看清这种“压价蓄势”的状态，是必须的。

另一种欲擒故纵的状态，就是明明一些机构资金要把股票做上去，但就是先往下打压，反复震仓洗盘。洗掉部分浮筹之后，再借着消息一把拉升。而这种震仓迹象，拿量化系统也是能够量化出来的，不会有很多的做空主导（绿色），然后就空头回补主导出现，并且同时伴随着显著的机构库存，构成了“机构震仓”，今天起来的很多股票，很多节前都有反复出现“机构震仓”的交易状态。大家看下图就清楚，图里的这种交易状态，就是“机构震仓”。

而这种欲擒故纵的股票，有点就在于之前因为已经出现反复震仓，洗盘就洗的比较干净，一旦发力就是很猛的，当然发力的时点未必就一定是本周，下周也完全可能，关键是之前有过震仓洗盘了，这点大家手头股票节前如果震荡，震荡的背后没有没震仓迹象，自己可以去量化“机构震仓”的交易特征（应用商店里，有“博尔系统”APP，可直接使用， 或者直接点这里进入 ）。过去有震仓，接下来就有轧空。并且震仓这种状态大家最好记住，因为如果调整中不是这个状态，比如机构库存都消失了，那搞不好就是做头，根本不是震仓了。



