说说当前的行情，这三天天行情最大的特点是什么？

指数横盘、严重缩量！

这种特点意味着什么？

试想

如果多数资金看空后市，行情盘不住，直接跳水了。

如果多数资金看多后市，行情同样盘不住，直接反弹了。

如果多数资金分歧严重，但都很坚决，早就放量了。

结论：市场投资者现在纠结、两难。

这种纠结的状态会改变吗？一定会的，并且改变方向实际已经定了。

这种市场里，交易上有两种力量。一种是主导的力量，一种是骑墙的力量。

骑墙的力量再大，也决定不了方向。

主导的力量再小，也会逐步撼动全局。

众人都不交易、观望的时候。大家只要用博尔系统，量化一下主导交易的力量，股票窄幅震荡后，方向明确的很。（博尔系统，可以在应用-市场里找到， 也可以直接点这里进入）

重点来了

下面图里的股票，两个都在窄幅震荡，

一个之后反弹向上，一个之后跳水向下，差距巨大。

原因就是窄幅震荡的时候，主导交易的力量不同，

一个是出现空头回补（蓝色），一个是继续做空主导（绿色）。

主导力量不同，直接导致，行情天差地别。

问题是，不去量化，走势上很难看出哪个好，哪个坏。

自己股票如果这两天也小折腾，后面的方向，请自己用博尔系统去量化。

除了量化主导交易的力量，如果要做波段上涨，还要去量化机构行为。

橙色的“机构库存”便是机构行为的体现。

我自己量化之后，发现眼下志在长远的机构很多，

很多股票里，机构资金都是早早地参与进去，但就是价格不涨，这种就是机构在“压价蓄势”

上面图里就是“压价蓄势”，和机构放弃的股票的对比。

PS：“机构库存”可以到应用-市场，下好博尔系统的应用， 或者点这里进博尔系统 ，即可查看。

给大家总结一下

短线好股：下跌后小震荡“连空回补”

波段好股：横盘中“压价蓄势”

短线烂股：下跌后小震荡继续做空主导

波段烂股：横盘中“机构库存”消失。

烂股早了断，好股要抱牢。



