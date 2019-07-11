如果认为当前行情下，极难赚到钱。那只能说你没有遇到过市场的赢家。

赢家，可能就在你身边，只是自己不知道。

就好比，我有一个朋友，30多岁，普通股民，私企主管，平时忙碌，抽空看两眼股票。

但他是赢家，炒股水平优秀。

我曾问他

为什么股票做的那么好？似乎说的股票，很少有失手？

他的回答是

多数人炒股，盯着赢钱的。比如学巴菲特，有比如被大涨的牛股吸引。

但他与众不同，他专门看别人亏钱，因为，亏钱不是问题，关键亏钱的是谁。

请回想

那些大股东增持，被严重深套的时候，参与进去，有几个不赚钱的？

当年证金入市，深套的股票，两年后，有几个不赚钱的？

一些机构重仓参与其中，后面套牢的股票，最后有几个是解不了套的？

即便是散户亏钱，要是亏的面积大、时间久，后面也是大牛起来。

然而道理简单，但你要让大股东、证金、机构亏大钱，可遇不可求。

因此，在我推荐他“博尔系统”之后，他就觉得量化特别有用。

（大家可以在应用-市场里，找到“博尔系统”， 或者直接点这里进入 ）

通过量化机构行为，能发现很多股票，机构自己都亏了进去。就像下面图里的股票那样

当震荡中机构库存反复出现，而股价缺还在下跌，机构肯定套牢。

但你的机会，就在那一刻出现。因为机构都亏了，不怕它不翻本。

而眼下，震荡横盘股众多，相信有些朋友看到上图也会跃跃欲试。

但是，只要大家自己拿“博尔系统”去量化一下，也会发现，很多股票，别看是低位震荡，但一点“机构库存”都没有。这就不要说什么刻意不让股价涨，很可能是机构放弃的品种。

Ps：「机构库存」数据请在应用-市场，找博尔系统查看， 或者直接点这里进入

只要量化交易，就会发现类似的走势背后，交易天差地别。

而没有机构照顾的股票，横盘也不是企稳，破位是非常容易的，这种股票肯定会都不喜欢。



