今天一个小高开，然后就震荡，震荡中小阳翻红，这里面是有很多契机。前两天一口气连跌100点，不少人成了惊弓之鸟。一切也是显然的，别看最近指数是在震荡往上走，但个股实在是磨人磨的厉害。5G、芯片、白酒这种股票，实际又有多少人持有？所以有些人说行情难做，不是没有道理。但我今天仔细量化了一下个股，震荡里可以说是各怀心事，对大家来说也是有好有坏，下面我仔细说一下。

各怀心事，又到十字路口

现在的横盘磨蹭，有为了拿筹码的，也有为了洗盘的，当然也有为逃命的，这些全都体现在交易行为上。而大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易的状态以及“机构库存”，以便于认清当前的下跌属于什么性质。现在有挖坑要货的，有震仓洗盘的，也有干脆逃命的。真碰上震仓洗盘的股票，那跌的越猛，接下来爆发就会越狠。这是最最需要注意的。

震荡不能胡来

先说要当心的那种调整，有些股票横盘后突破上行，有些稍微突破一下，就立刻拐头向下，本周的调整中，这种情况是非常多的。但这都并不重要，因为这样的走势，很难说就一定后面会如何如何。但如果大家那博尔系统，去量化一下“机构库存”，返现“机构库存”处于消失状态，那就要另当别论了。就像下面图里的股票那样，即便横盘之后都突破上去了，但由于“机构库存”消失，之后就成了假突破，往下走。

回想起时间的好多券商、基金的朋友，今年做中小市值股，比去年做大盘蓝筹，辛苦多了。进去出来非常频繁。但不这么进进出出也不行，中小市值的股票，只进不出，结果就是想出的时候，连对手盘都没有。所以此刻很多股票，呈现机构库存突然消失，也是合乎逻辑的。 大家自己上点这里进“博尔系统” ，自己来量化“机构库存”，到底有没有，都能一眼看出。

浑水摸鱼的震仓

眼下的横盘中，有一种是别有用心的交易行为，就是“机构震仓”。借着现在市场中，多数股票磨蹭，正好浑水摸鱼搞震仓个，把别人洗出来，接下来自己拉起来就轻松。这个行为和砸盘吸货还有区别，机构库存不是下跌是才出现的，而是之前已经增加了，说明机构已经在里面有积极动作了。但最近几天做空主导（绿色），下跌挺快，这不是机构自己脑子进水，而是不跌，没法在盘中把别人吓出来，但到最后一定是空头回补（蓝色）的行为出现，并且主导股价，这个过程就是震仓的行为。下面图里的股票，大家看一下就清楚。

震仓的迹象，比单纯的低吸要复杂，得动能、库存都观察，但比起一头雾水，不知道为什么下跌，多看一个功能，也是非常值得的。毕竟震仓就是用来吓人的，不被吓到也非常重要。并且现在的下跌，也并非都是假象，有的是真跳水。那些没机构库存的股票个，起来都是一轮轮下跌没尽头。上面图里就是机构库存长期消失的股票，确实走杀伤极大，反弹没用。而大家手头的股票，是震仓？还是没人管，一路跌？都可以先到应用-市场，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 之后，把机构库存的变化都量化清楚，对号入座，就不怕一些资金浑水摸鱼了。



