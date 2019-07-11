晚上，开始做三个系列的整理。目前来看，二战股市系列比较短，就几个国家，我先把前面文章里提到过的，比较零碎整理以下。后面投资心理学，赢家系列的内容，比较多，但一步步都会写的。大家有兴趣的，天天看一眼我博客就行。

英美股市与当前调整

面对当前的调整，其实上次那位投资系教授讲的二战各国股票的表现，对当前市场的调整是很有启发的。尤其是英美股市的。下面我和大家说以下。二战中的英美股市，并不休市，英国是39年参战，40年伦敦大轰炸之后，股市见底。美国是41年参展，42年珊瑚海海战之前见底，两国股市见底之前都是一连串的失败的灰暗时刻。而后，虽然也有各种失败的消息，也让英美股市出现短期大跌，但整体的向上格局丝毫没变。而A股市场，其实也是一样的。A股的大方向，去年10月19日、今年2月25日两次，两次确认。之后所有的回落，哪怕是速度很快，幅度很大的回落，也不过就是一个插曲。

自信不足的2900

这几天的要注意的就是，因为看到连续调整，自然就导致股票未来的不自信，而不自信就会害怕，就会对好的迹象视而不见。而这时候少数人要做的，就是相信你所看到的好迹象，并靠这些现象，捡便宜赚钱。这点只要用博尔系统，量化自己关心的那个一连串的股票，看哪个有好的迹象。大家也可以到应用市场，下个“博尔系统”的应用，自己去量化交易，现在好多迹象，都是贵如金的。

下跌机构多

比如市场下跌，最显著的好迹象，就是机构资金的行为反而更加积极。这肯定就属于异动了，“机构库存”不断增加，说明机构资金对股价的下跌，非常感兴趣，并且积极参与其中，就像下面右图的股票。

而左图这种，伴随股价下跌，“机构库存”逐渐消失，才是下跌中的正常状态。虽然一开始都是下跌，但交易上的反常，就会引发后面走势不寻常。而这种不寻常，正是我们此刻所需要的。大家如果想知道自己股票，在今天下跌之后，机构资金的态度，也一样可到 点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化的，直接就能看到了。

下跌连补

另一种行情迹象，也是我今天在下跌中观察到的，就是空头回补，别看速度跌的挺快，但最近两天，交易上出现了空头回补主导，说明做空力量出现改变，一场低吸已经开始，空头回补主导交易的行为只要能连续，后面翻盘的几率就会直线提升。

而真正持续下跌，跌了又跌的股票，通常会缺少空头回补行为，而主要是连续的做空主导（绿色）。至于大家手头股票，跌下来时候，交易行为是被什么力量主导的，自己可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己来量化，都能量化出来。这点也是用量化的方法特别突出的地方，别人只是看到下跌，但量化之后，无论是机构资金在不在参与，是做空还是回补，都是很清楚的。而力量对比都清楚了，怎么做，真不是难事。







