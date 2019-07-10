下午的时候说了，接下来会做一个赢家系列，至少有个十七八篇。另外还有两个系列，也会平行同步上，一个是二战股市系列，但这个系列不大，英美德法日，都会介绍，对当前A股也都有借鉴作用。还有一个系列就股市心理学系列，这是应那位投资系的教授邀请，去大学讲投资心理学，做的准备。所以最近内容会挺多，大家也可以多上我博客上来看看。今天先从赢家系列开场。

开淘宝小店，赚9位数

第一个我认识的赢家，是个淘宝卖家，姓李，岁数40岁不到，十多年前就开小店了。一般开Taobao小店的，辛苦也未必赚多少钱，但那朋友身价早就过亿了（一半是开店赚来的，一半是炒股赚来的）。那朋友开了几十家淘宝小店，去他们公司，一眼望去，一排排的小二在忙碌。

他在网上卖的东西，都不贵的，都是价廉物美的东西，什么8.8元、9.9元包邮的很多，而本身产品的价值，就得7元、8元，我问他这东西这么卖，真赚钱吗？看上去加上快递肯定亏啊。但他跟我说，帐不能这么算，亏个快递费，但获得一个对你有信任感的客户，太值了。然后通过小二的热心服务，建立联系，配上精美的文案、视频，后续的销售能卖很多东西。只要价格比网上还便宜点，都好卖。当时他给我看一个他们制作的，一个德国进口料理锅的视频，确实看的我都流口水。人家就是通过后续的再发开动作，和十几万人建立了互信，月月销售额都上千万。

压价蓄势，先付出后回报

再说那个人做股票，也是一个路数。在他看来，那些机构要赚大钱，一定不是买进就要股票涨。而也是先付出再拿回报。愿意承受一定时间不赚钱，但赚起来，一把就能赚翻。所以他所要的做的，是就是看清哪些股票里有机构行为，机构在提前付出，他也跟着去付出，哪怕多买几个股票，哪怕其中几个都不涨，但只要有一个涨起来，就全都有了。

由于我和他认识，就是因为大家一起在用博尔系统，所以他最近赚的好，其实就是用博尔系统来完全实行他自己的那种思路。方法也很简单，就是看机构资金的行为，目前在干什么，并且重点盯住“压价蓄势”的股票。所谓“压价蓄势”，就是股价不怎么涨，机构资金已经早就参与进去，导致橙色的“机构库存”十分明显。这方面，看我文字比较抽象，大家 可以点这里进“博尔系统” ，或者应用-市场里下个“博尔系统”的APP，再自己去量化交易，都能直接看到。下面图里，就是最近这段时间有压价蓄势的股票，也是那朋友前不久买的股票，一看图就清楚。

另外，大家自己上“博尔系统”去量化，也一样能发现，这两天市场中突然崛起的板块热点，前期都是明显的压价蓄势。比如之前的垃圾分类，这两天的汽车股都是如此。

横盘≠蓄势

但这里我也要提醒一下，可不是最近震荡没涨的股票，都是在“压价蓄势”，有些股票没怎么涨，就是因为机构资金不认同导致的，那些股票是“机构库存”处于消失状态。

至于大家自己关心的股票，如果最近在震荡的话，也可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易，也能直接看到震荡背后有没有“压价蓄势”的状态。我自己也整理了一批压价蓄势的股票，发在博尔系统的讨论区里面了。大家上去看的时候，找我名字就行。由于现在震仓的股票多，“压价蓄势”确实不少，先把他们放自选股里，然后挑自己觉得合适的参与，只要有一个上去，就值了。