这两天一直在说应邀，去讲投资心理学课的准备。结果几个券商的朋友也知道了这事情，其中一个还跟我说，等到大学里讲好之后，给他们的一些高净值客户也讲一下。他的那些客户，别看资金量不小，但是遇到现在这种行情，做起股票也犯愁。

对此，我也和那个券商的朋友说，基本现在发愁的，都是看着行情走势，然后纠结的。2900~3000点，震荡之后到底向上向下。向下的话，5月筹码又套牢，很难接受。向上的话，3月的震荡区域，已经成了套牢区，也很难上去。总之，走势是越看越会吃不准的。

下跌福祸，先看机构

而究竟这么看，我是跟那个券商对朋友说，别等我去讲投资心理学了，可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己先去量化一下交易，尤其是“机构库存”要量化清楚，因为一个具有破坏力的波段下跌，必然是机构投资者已经撤离，或者撒手不管了的状态。相反，如果机构投资者积极动作，那下跌等于压弹簧，越是打压股价，后面反击的力量就越强，而这些都是可以通过量化“机构库存”看到的。

波段下跌，早有准备

首先说那些有杀伤力的波段下跌，大家只要去量化，就能发现在这种下跌中，橙色“机构库存”多半已经消失了，而“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，消失状态，就说明当时机构投资者对这个股票态度，就是不管、或者撤退。这样的股票，当然容易造成极大的杀伤。

并且，这种状态，往往不是在下跌中产生的，很多上涨的过程中、或者震荡的过程中，“机构库存”就已经进入消失状态了。就像上面图里的股票，大家一看就清楚，机构撤退、不管都在下跌之前。那么眼下股票下跌，最危险的就是之前机构已经撤退了，那真是容易形成大杀伤的波段下跌。这方面大家自己点这里进“博尔系统”来量化，机构库存存在还是消失，是能够一眼看清的。

压弹簧的低吸状态

另外，大家别觉得几连跌之后，机构就都在跑，实际只要能量化出“机构库存”，说明机构还在积极的参与，而一直积极参与，有时候或许机构也做空，但绝不会持续的做空，所以这种时候，再拿主导动能功能，量化一下下跌中的交易，就能知道机构积极参与的导致了股价被什么力量所主导，一旦是空头回补主导，就说明机构借着下跌来低吸。下面图里就是机构下跌低吸的状态。

另外，指数过两天如果翻转上去，我也不会觉得奇怪，最近这种事情也不是发生了一次，两次了。关键是震荡行情中，这种一会儿好，一会儿坏的变化太多了。所以只看表面涨跌，就容易一时的走势所迷惑。因此，现在大家如果在行情的涨涨跌跌中，一涨就感到有点希望了，一跌就觉得可能要破位了，那可以到应用商店，下好一个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，自己去量化有没有机构行为，并且到底机构在干什么。跌下去的时候，看到机构在空头回补，反到不能看坏了。



