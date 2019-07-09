因为中午时候，说到这次去大学里讲投资心理学的课，一些内容准备好之后，博客文章里会陆续发出来，结果不少朋友就发私信过来，希望早点看到，最好现在就讲讲。这么这两天市场一调整，完全打破了他们原先对行情的判断，有点找不到方向了。实际上，如果现在要讲投资心理学的话，这两天我肯定会讲“心理和仓位”的关系。前几天遇到很多朋友，因为看好市场向上补缺口，重仓参与，里面有几个朋友，钱还不是自己的。结果今天就是错误频出，我是挽回了好几个朋友的失误，因为他们重仓重的，根本扛不住大跌。

重仓绷不住，就想想别人

事情就发生在今天上午，当时市场还在往下跌，走势自然很难看。而有几个朋友仓位非常重，明显绷不住了，觉得这架势至少是跌回2800再说，所以觉得还是自己先跑吧。因为他们当时先来问我，我就请他们先到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化一下手头股票的机构动作，如果量化出来主导交易的力量已经不一样了，那么再担心也等一等。当时我是和他们说，当你们绷不住的时候，和你们一样重仓的人，也快绷不住了，这种时候交易力量转变，你一走，往往就是一卖就涨。

连空回补，一卖就涨

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然前几天调整的时候还是绿色的做空主导，而今天同样下跌，却是蓝色的空头回补主导。这种量化特征，就叫做“连空回补”，说明做空力量出现的改变，至少一个短期机会，这种时候跑掉，很容易一卖就涨。下面图里的股票就是这种“连空回补”的状态。

而看我文章的朋友，手头的股票，交易上有没有从前几天的做空改变为空头回补，一样可以到 点这里进“博尔系统”来量化 ，看清楚之后，就不容易被下跌所蒙蔽。虽然，今天盘中市场的反弹不代表行情跌不下去了。但交易上做空力量已经发生改变的股票，后面更容易往上涨。上面图里两个都是那几个朋友手里的股票，要是上午买了，立马就是几万元就飞了。后面的市场，或许依旧有回落，但回落中，如果量化出来，出现了“连空回补”状态，很可能又在骗抛盘。

下跌不是随便捡

另外，最近的震荡里，发现最心前不久刚打成重仓的朋友，本来想趁着行情好赚一把快钱，但不成想行情反复震荡，现在一跌就怕套。实际他们心慌的股票，我自己去量化一下，其实也并不坏，很多机构资金依旧存在，也都能量化出橙色的“机构库存”。这样的股票，至少基因是不错的。于是我还是拿养孩子来打比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。

当时，给那朋友看了不少震荡中，因为“机构库存”消失，然后无缘无故跳水的股票。其实对大家手头下跌的股票也是一样的，可以到应用-市场，下好一个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，要是下跌中，能量化出“机构库存”不断增加，那确实可以考虑是不是被卖过头了，但如果“机构库存”处于消失状态，机构都不管了，要不要持有，真得自己好好考虑一下了。







