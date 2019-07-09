昨天，很多朋友对这次，我去大学里讲投资心理学，非常感兴趣，好多都来问我，会讲些什么，博客文章里能不能也说一下。同时对那位投资系的教授，讲的二战股市，也非常有兴趣。问出了英美股市，二战中的其他股市，有没有讲到过，也想了解一下。

对此，投资心理学这块，我现在每天都在整理，接下来会结合行情变化写，大家只要接着看我文章就行。而二战股市那块，昨天那位投资系的教授，人家确实讲了很多国家。比如法国股市就很有意思，并且对我自己做股票，也是有启发的。

二战股市：有趣的法国股市

法国为什么一战的时候前赴后继，二战的时候迅速溃败，看看法国股市就清楚了。战前的法国股市，是熊的不能再熊。别国股市，虽然1929年之后也难逃全球大跌，但至少跌两年还有一轮反弹，最多反弹后再跌。法国股市从1930年到1939年，一路跌，连个像样的反弹都看不见，可见法国人对当时经济的失望。甚至于德国进军巴黎后，1940年2月法国股市重新开市，就开始走牛了，1940年~1942年斯大林格勒战役之前，走了两年牛市，市值增加了3倍。真不知道法国人当时是怎么想的。当时那位教授讲到这里的时候，也是不无感慨，都说股市里假象多，实际上，股市最诚实，把投资者真正内心的想法都展现出来了。

真实想法的体现

另外，昨天那位教授邀请我去他们学校，讲投资心理学的时候，也特别指出，一定让我多说说量化交易。因为交易是最不骗人的，不管说的多么天花乱坠，最终内心的真实想法，是体现在交易上的。事实上也确实如此，大家只要自己到应用市场，下个“博尔系统”APP，也能发现，前几天科创板股票IPO，已经引起的市场的注意，各种观点都有，但市场交易上呈现的状态是“获利回吐”主导，显然态度就不言而喻。只要回看之前出现获利回吐主导后的状态，大家也自然知道，后面市场会怎么发展。

另外值得一说的是，前面我量化交易，发现还有很多股票出现连续的获利回吐主导，并且粗粗的看一下，这里面有不少股票还没怎么大跌，但如此回吐下去，即便一时没大跌，后面也会继续下跌的。而大家自己手头的股票， 也可以点这里进博尔系统 ，要去量化一下，上看现在还是不是获利回吐主导，这点很重要。

回补转机

同样，很多股票现在已经跌了下来，但跌下来之后，也不是全都是看淡行情，看空股价，在下跌背后，很多股票的交易上出现了“空头回补”主导（蓝色）的状态。这种状态出现，其实就意味着空头态度的改变，就像下面图里的股票那样。