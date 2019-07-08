本周，要到上海的一所大学，去讲一下投资心理学了。原因也是，这所大学和我所在的公司有合作，也有不少学生来公司实习。自然也就认识了学校里投资系的那位教授，我们沟通也很多，这次大概有一个活动，教授就邀请我去讲讲了。

历史观下的今日跳水

今晚开始，我得好好准备准备了。毕竟听课的除了学生，也有教授，水平都很高的。就今天下午的时候，我和那位投资系的教授沟通，人家对今天行情大跌的看法，就比普通人强。当时我问他，教授直接跟我说了一段二战中股市的历史。我这里挑要点，简单在博客里和大家说一下，对当前A股有启发。二战中的英美股市，并不休市，英国是39年参战，40年伦敦大轰炸之后，股市见底。美国是41年参展，42年珊瑚海海战之前见底，两国股市见底之前都是一连串的失败的灰暗时刻。而后，虽然也有各种失败的消息，也让英美股市出现短期大跌，但整体的向上格局丝毫没变。而A股市场，其实也是一样的。A股的大方向，去年10月19日、今年2月25日两次，两次确认。之后所有的回落，哪怕是速度很快，幅度很大的回落，也不过就是一个插曲。

就怕视而不见

当时那位教授也说，今天因为各种各样的原因，导致了投资者对A股的行情不自信了，一不自信就会害怕，就会对好的迹象视而不见。而这时候少数人要做的，就是相信你所看到的好迹象，并靠这些现象，捡便宜赚钱。而我当时听到教授说道这的时候，不由就是用博尔系统，量化自己关心的那个一连串的股票，看哪个有好的迹象。大家也可以到应用市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，现在好多迹象，都是贵如金的。

下跌机构多

比如市场下跌，最显著的好迹象，就是机构资金的行为反而更加积极。这肯定就属于异动了，“机构库存”不断增加，说明机构资金对股价的下跌，非常感兴趣，并且积极参与其中，就像下面右图的股票。

而左图这种，伴随股价下跌，“机构库存”逐渐消失，才是下跌中的正常状态。虽然一开始都是下跌，但交易上的反常，就会引发后面走势不寻常。而这种不寻常，正是我们此刻所需要的。大家如果想知道自己股票，在今天下跌之后，机构资金的态度， 也一样可以点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化的，直接就能看到了。

下跌连补

另一种行情迹象，也是我今天在下跌中观察到的，就是空头回补，别看速度跌的挺快，但最近两天，交易上出现了空头回补主导，说明做空力量出现改变，一场低吸已经开始，空头回补主导交易的行为只要能连续，后面翻盘的几率就会直线提升。

而真正持续下跌，跌了又跌的股票，通常会缺少空头回补行为，而主要是连续的做空主导（绿色）。至于大家手头股票，跌下来时候，交易行为是被什么力量主导的，自己可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己来量化，都能量化出来。只要大家眼下看到下跌，但无法确定下跌中是回补的力量大还是做空的力量大，我觉得去量化就是很有必要的。



