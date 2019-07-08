行情下跌接近百点，如果看走势，这就是对称。4月22日调整下来，连续创8次新低，自后企稳，6月10日以来，创8次短期新高后，出现明显调整。

对称的小招

同时对称不仅在于此。时间上也是一样。3月11日震荡低点到4月8日的3288最高点，用了20个交易日。4月8日3288下降，到5月12日调整结束20个交易日；之后横盘21个交易日；6月11日放量大涨到今天跳水之前，上涨趋势维持19个交易日，基本都是20个交易日上下波动。

以上这些都是传统技术分析，大家自己知道，学一招，我觉得也挺好。但这些都是过时了。因为技术分析都得走出来之后，回头分析。但站在当时，要是说下跌8次新低之后，上涨一定也会是8次新高？这也太神仙了。

回吐预警

所以最近这些年，自打我用上量化交易之后，这些传统的技术分析基本就不怎么用。量化交易讲的是“不看走势，看行为”，今天这种跳水下跌之前，交易行为上，早就有所变化了。大家只要自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易行为，就能发现，今天这种大跌没出现之前，已经有过对获利回吐行为的预警了。大家可以直接量化出黄颜色的获利回吐主导。

并且不是就这一次，而是整个2019年都是如此，其实前几年也一样都是如此，因为获利回吐主导时，说明获利了结的行为非常多，碰上行情上涨的时候，由于获利盘累计起来非常多，所以抛压也大，后面出现震荡的几率就更大了。

所以这一刻，我看到这种八九十点的下跌，也的确没有什么紧张的情绪，前几天获利回吐的时候仓位上已经做了控制，本周如果下跌，真就是白送。然后下跌时候，就找那些跌下来的时候，机构资金特别积极的股票，下一把应该也是稳稳的。而这方面，看我文章的朋友， 只要点这里进“博尔系统” ，这一刻要跑还是要买，自己量化也会很清楚的。

很明显的低吸

至于前面说到的，下跌中机构资金参与，越来越积极的股票，大家可以看下面的图，下跌背后，橙色的“机构库存”反而增加，说明机构资金显然是活跃的，而这种下跌中的活跃，多半就是越跌越买，所以后面能涨回去一点都不意外。

而这样量化的好处是，我根本就不必去猜后面行情会怎么样，也不用去用五花八门的方法，来测算行情。当前在发生什么量化清楚了。了，短期行情的变盘走向，自然能够确定下来。大家自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化，一方面看看自己的手头股票，现在是怎样的交易状态，下跌是不是越跌潜力越大。另一方面就是多看看自己曾经做的股票，对比一下用量化的方法，是不是比自己过去做的更好，一些没敢买的位置，敢买了，一些不肯跑的位置，会跑了。如果有这样的变化，那么量化交易对你的价值就大了。



