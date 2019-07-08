前面又和不少朋友讨论这个市场。虽然科创板的事情还是一个讨论的焦点，但我突然想，从另外一个角度看，本来科创板对A股后市的影响，既有利多的一面，也有利空的一面，如果我们抛开科创板的影响不谈，那这个市场的还怎么看。很可能这点搞清楚了，关键点也就抓到了。

3000点不会是高点

如果抛开科创板不谈，眼下就是在围绕3000点的震荡。而3000点这个位置放在过去5年的历史里，在这个位置之下的运作的时间其实并不长。外加看涨的资金确实不少，显然3000点不会是这波反击的最高点，所以真要是有横盘，唯一要留神的，是有些股票盘不住，跳下去了。这种情况这几天越来越多了，拿着这样的股，明明市场不坏，却还损失一笔，就开心不起来了。我问问他们最近手头股票的表现，结果一大把都是震荡横盘的。所以我就请他们上应用商店，去下个“博尔系统”APP，自己来量化交易，横盘没问题，但横盘中如果机构资金都不管了，这就怕夜长梦多了。

然后我给他们看了不少最近盘着盘着突然跳水的股票，就是震荡中橙色的“机构库存”都消失了。然后让他们自己去看，手头股票是不是有这种风险。

上面图里都是震荡中“机构库存”不断下降的股票，结果等到机构库存消失时，都跳水跌下来了。看我文章的朋友，手头有股票在震荡的话，自己可以 点这里进“博尔系统” 来量化“机构库存”，真遇到震荡之后连“机构库存”都没有的股票，真的一点都不需要纠结，手头有涨上去早处理，打算买的一定等等再说，机构都不动手的时候，我们积极啥？

该做就做，一犹豫溜走几十万

真正现在海量的震荡股中，能有戏的，一定是机构库存在不断增加的品种，这个标准是很明确的，因为“机构库存”越来越多，就代表最近一段时间里积极的“机构行为”肯定越来越多，而这点是股票向上脱离震荡格局，所必须具备的。就像下面两个股票，前期的震荡中，实际有不少下跌还是蛮凶的，但正是由于“机构库存”不断提升，说明对于这种下跌，机构投资者的态度依旧是买货，以至于，虽然跌的快，但反击实力一点不弱。

这样一来，哪怕是最容易让人纠结的原地踏步震荡股，都不用纠结，该做就做，该走就走。我自己自从量化“机构库存”之后，倒也没觉得最近的行情有什么太难做的地方。虽然说以前游资左冲右突，热点好多，但假象也多。现在这种震荡，把瞎炒的人都不敢动了，机构投资者动作自然也能看的更清楚了。这方面大家同样可以到应用商店，下好一个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后再去量化自己股票的“机构库存”情况。别管股价是涨是跌，回头去看看机构库存不断增加的阶段，是不是都带来的不少的收益？这行情即便非常极端，但你的股票真要是“机构库存”越来越多，3000点震荡的时间里赚个20%、30%还是机会很大的，太多“机构库存”增加的股票就已经走出来了，有些事情完全不必纠结，纠结多了，钱就擦肩而过了。







