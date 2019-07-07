周日，继续在展望一下下周。周一开盘的焦点，不用说，就是看市场对7月22日上科创板的反应。我目前我了解到的，两种观点都有。一种是有觉得马上会有资金抽离，等着2周后做科创板；另一种是科创板的价格大家都看到了，新股发行价都远远高于主板水平，不要说日后上市再涨了，比价效应非常明显，会拉高A股的价格水平。两种观点没有对错之分，有的只是，市场资金会拿哪种观点来说事。但因为科创板的事情，大家都在讨论，所以我也发现，不会有什么统一口径，基本下周也是各说各的事，科创板对于主板A股，很可能就是个催化剂。如果说，很多股票之前只是一个态度，那么下周态度会引发出天差地别的结果。

机构带队，必要条件

所以说下周行情，那天机构资金态度积极的股票，会脱颖而出。目前行情里，由于经历两周震荡盘整，多数股票就是在震荡中。这种状态下，要在往上去，股价更上一层楼，首先肯定需要足够的机构行为推动。否则之前横盘1个半月，堆积了大量的交易，现在就是很多获利盘，如果机构不想往上做，想上去比登天还难。而这点，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”的APP,再看现在手头的震荡，有没有橙色的“机构库存”，有库存说明机构资金现在还挺积极的。要是没有，这就难办了。情况大家看下面图里的股票就清楚。

眼下最讨厌的，就是在前两周的震荡中，机构库存消失了。说明短期机构是借上涨，自己跑。并不认同此刻的价格。后面很容易全跌下去。当时说的时候，那些朋友也问了我很多股票，我看其中机构库存消失的股票也有不少，后面那些人都进一步去量化了。而大家手头的股票，最近如果也在震荡的话，震荡背后机构资金的态度，也一样可以 点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化交易的。

另一种积极：洗盘

另外，态度积极，除了积极的机构行为不断增加这种状态之外，还有一种状态就是洗盘。洗盘中虽然会有机构在做空，甚至反复不停的洗。但毕竟洗盘的目的是为了后面能轻装向上，所以，洗盘也是一种积极的动作和态度。

具体的交易状态，大家自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP去量化， 直接点这里进入也一样 ，是不是震仓洗盘，非常清楚。就像上面图里的股票那样，由于震仓洗盘的是机构行为，所以整个过程中，是能够量化出橙色的“机构库存”。另外，洗盘是为了洗出浮筹，不向下做空，就不可能改变预期，所以必有做空主导（绿色）的动作，而实实在在的抛盘出现之后，就是悄悄的低吸回补买股票，所以最后会有空头回补主导（蓝色）。如果只有做空没有回补，也同样不是洗盘，而是机构做头了。没有洗盘迹象的股票，眼下的上涨估计也就一两天，两三天的事情，很难持续。

此刻我自己也在想，我们的判断，会经常受到股价的影响，比如，如果一旦市场周一一跌，就自然会想到是有人撤离，接下来要求做科创板。一旦上涨，就觉得后面科创板会带动A股，实际真实的情况，可能各种都有。跌下来也可能在是个洗盘行为，涨上去也可能是在撤退。并且不同的股票，下周都会不一样。看不清的话，下周是难做的。







