大消息必借题发挥，明天不会简单(2019-07-07 09:49:05)
周末，总结一下本周，前面依旧和不少朋友在讨论下周的行情，自然免不了说到这次科创板即将上市的影响。就我看来，一定会借机利用一下的，但可不是简单的涨一把。
对比两次大涨
之所以有这种判断，回看本周的行情就清楚了。本周行情周一受大利好刺激，高开高走，但最后四天就是震荡下跌，依然围绕3000点震荡。在和6月11日的放量大涨对比一下，行情清楚异常，当时在没有消息的情况下突然放量大涨，就是市场主力机构，已经确定了方向，确定了攻击品种，主动发动了行情。
而6月21日之后，即便利好很多，但就是上不去，只能横盘的背后，显然是机构资金并没有选定方向。这种状态下，即便“科创板”上市，也做不到能把市场带上去，或者打下来。后面行情的机会和风险，都将呈现为明显的个股化。部分准备好的股票，表现一定是远超预期。但大跌眼镜的股票，也绝不会少的。这种时候，我是请很多朋友，先到应用-市场里，找一下“博尔系统”APP，下好之后，再去量化机构行为。这种时候，机构资金的整体意图，都是一看一个准的。
横盘背后，聚草屯粮
这方面大家只要自己上“博尔系统”去量化一下，一样能发现，现在这个市场里，除了那些白酒、5G、环保、黄金、芯片之类的热门股，多数股票依旧还在震荡，相当多的股票现在依旧在5、6月份的震荡区间内，连突破都没有完成。你可以说这种股票弱的，但后面空间大，发力足的股票，也很有可能就在里面。而震荡中，机构对这只震荡的股票兴趣有多大，意愿有多强，直接量化“机构库存”就行。机构资金积极动作的震荡，橙色的机构库存是明显会不断增加的。
而对于那些确实不成器的震荡股，震荡的别后，“机构库存”实际就是不断下降，直到消失殆尽的。而这方面，只要大家自己点这里进“博尔系统”，再自己去量化交易，都可以看得清清楚楚。
借题发挥，各为其利
即便对于最近上涨的股票，涨起来之后，也不意味着，一定有机构在里面锐意做多，机构资金的意愿本身也是在变，有些上涨，涨起来之后机构就不管了，结果也是橙色的“机构库存”消失，并且由于经有过上涨，还堆积了获利筹码，跌下来的时候，力量比震荡向下走的更大。
当然，那些能涨了又涨的股票，即便有调整，但“机构库存”依旧存在，甚至还能继续增加。这结果就完全不同了，上面图里的股票，库存一对比，大家应该看一看就明白了。具体大家手头股票，无论是前段时间上涨后现在横盘，还是这段时间就没涨上去，都可以先到应用-市场，下好“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，把机构行为个量化一下。此刻不用去猜科创板对A股的影响，业内朋友都分歧很大，有觉得马上会有资金抽离，属于利空。也有觉得比价效应明显，会拉高A股的价格水平，是利好。其实，根子上，都是在借题发挥，为自己的利益说话。眼下如此，下周行为上也都是这样的。