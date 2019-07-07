周末，总结一下本周，前面依旧和不少朋友在讨论下周的行情，自然免不了说到这次科创板即将上市的影响。就我看来，一定会借机利用一下的，但可不是简单的涨一把。

对比两次大涨

之所以有这种判断，回看本周的行情就清楚了。本周行情周一受大利好刺激，高开高走，但最后四天就是震荡下跌，依然围绕3000点震荡。在和6月11日的放量大涨对比一下，行情清楚异常，当时在没有消息的情况下突然放量大涨，就是市场主力机构，已经确定了方向，确定了攻击品种，主动发动了行情。

而6月21日之后，即便利好很多，但就是上不去，只能横盘的背后，显然是机构资金并没有选定方向。这种状态下，即便“科创板”上市，也做不到能把市场带上去，或者打下来。后面行情的机会和风险，都将呈现为明显的个股化。部分准备好的股票，表现一定是远超预期。但大跌眼镜的股票，也绝不会少的。这种时候，我是请很多朋友，先到应用-市场里，找一下“博尔系统”APP，下好之后，再去量化机构行为。这种时候，机构资金的整体意图，都是一看一个准的。

横盘背后，聚草屯粮

这方面大家只要自己上“博尔系统”去量化一下，一样能发现，现在这个市场里，除了那些白酒、5G、环保、黄金、芯片之类的热门股，多数股票依旧还在震荡，相当多的股票现在依旧在5、6月份的震荡区间内，连突破都没有完成。你可以说这种股票弱的，但后面空间大，发力足的股票，也很有可能就在里面。而震荡中，机构对这只震荡的股票兴趣有多大，意愿有多强，直接量化“机构库存”就行。机构资金积极动作的震荡，橙色的机构库存是明显会不断增加的。