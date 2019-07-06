今天很多朋友都在盯同一个消息，7月22日科创板股票上市。虽然多数朋友没有中科创板的新股，但是25家科创板股票，受益影子股不少，相关可比的同类A股公司也不少。而创业板的新股价格已经突破天际了，上市之后岂不冲破九霄？自然而然，太多朋友都在讨论，创业板上市对主板的影响？影子股会大涨吗？会带动相关的股票吗？



声东击西，一股暗流

由于首次上市25家，影子股，受影响的股票更多，一人之力很难看清。所以我找了博尔那边的研究人员，看量化交易对结果的影响的分析。结果人家和我说，从数据统计上看，25家目前要上市的科创板股票，背后的影子股有40家，业务类似的上市公司也有40家，通常的逻辑上讲，这80只股都会受益。但是需要注意的是，科创板的上市股票不是秘密，银子股、受益股都不是秘密，机构早就知道了，科创板今年必上市也早有预期。所以正要参与这些股票，完全可以提前行动，不必等到万众瞩目之后再去争。

但是从量化数据上看，机构行为在之前5月、6月提前行动的迹象，只有在部分股票中存在，多数我们想象中的受益股，机构行为并不积极。但与此同时的是，当前又很多最近涨不并不大的股票，但却出现了机构行为越来越越积极的样子，并且其中不少是成板块的出现。当时人家让我特别注意这种迹象，大家也可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者点这里进博尔系统也可以 ，自己也可以去量化机构行为，发现自己手头股票是不是也出现了这种积极状态。因为，很有和可能，科创板相关的股票被所有股民关注，反而机会不大，主力资金声东击西！

持续涨，都有迹象

这种交易状态，大家自己量化之后，也能看见，无论是上涨、震荡、下跌，牛的股票，只要量化机构库存，都能发现，橙色“机构库存”就是在不断增加。这也代表机构资金的行为越来越积极，就像下面图里的股票那样。