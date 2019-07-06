上科创必声东击西，这80股亮了(2019-07-06 11:25:11)
今天很多朋友都在盯同一个消息，7月22日科创板股票上市。虽然多数朋友没有中科创板的新股，但是25家科创板股票，受益影子股不少，相关可比的同类A股公司也不少。而创业板的新股价格已经突破天际了，上市之后岂不冲破九霄？自然而然，太多朋友都在讨论，创业板上市对主板的影响？影子股会大涨吗？会带动相关的股票吗？
声东击西，一股暗流
由于首次上市25家，影子股，受影响的股票更多，一人之力很难看清。所以我找了博尔那边的研究人员，看量化交易对结果的影响的分析。结果人家和我说，从数据统计上看，25家目前要上市的科创板股票，背后的影子股有40家，业务类似的上市公司也有40家，通常的逻辑上讲，这80只股都会受益。但是需要注意的是，科创板的上市股票不是秘密，银子股、受益股都不是秘密，机构早就知道了，科创板今年必上市也早有预期。所以正要参与这些股票，完全可以提前行动，不必等到万众瞩目之后再去争。
但是从量化数据上看，机构行为在之前5月、6月提前行动的迹象，只有在部分股票中存在，多数我们想象中的受益股，机构行为并不积极。但与此同时的是，当前又很多最近涨不并不大的股票，但却出现了机构行为越来越越积极的样子，并且其中不少是成板块的出现。当时人家让我特别注意这种迹象，大家也可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP，或者点这里进博尔系统也可以，自己也可以去量化机构行为，发现自己手头股票是不是也出现了这种积极状态。因为，很有和可能，科创板相关的股票被所有股民关注，反而机会不大，主力资金声东击西！
持续涨，都有迹象
这种交易状态，大家自己量化之后，也能看见，无论是上涨、震荡、下跌，牛的股票，只要量化机构库存，都能发现，橙色“机构库存”就是在不断增加。这也代表机构资金的行为越来越积极，就像下面图里的股票那样。
这种情况下，即便股价遇到挫折，也会很快重新步入上升的轨道。科创板相关的受益股，要想真正借着题材走出翻番行情，交易上也必须是这种状态，否则后面肯能就是三分钟热情，吸引一批投机者接盘后就结束。
下周两个确定
当时沟通的时候，我也知道这种设想并非虚言。因为我用博尔系统9年时间，各种各样的市场、题材经历过无数次，还真没有机构资金不积极，股价却能晃晃悠悠上去的股票。反倒是机构资金不积极，因为某个题材被炒作，然后快速涨两天，后面下跌更厉害的，比比皆是。下面都是前车之鉴。
沟通一下来，我在回想前面和很多朋友讨论的状态，毫无疑问，科创板上市的消息是催化剂，科创板相关的股票会有刺激，能催化出什么？显然不是一条坦途。此刻手头股票，机构资金的态度，本决定了下周面对消息，他们会如何借题发挥，可以先到应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，自己去量化出来。并且有点必须正视。那就是科创板刚IPO的时候，是有大量资金撤离主板，打新去的。科创板上市日子一旦确定，自然还有有资金撤离主板。这些都不用怀疑，区别只是从哪些股里撤出来，强势股的套现，弱势股的边缘化，都有可能出现，所以下周初的机构资金的行为，非常重要了。
40家科创板影子股：
粤电力、深圳能源、大众公用、杉杉股份、东吴证券、誉衡药业、森霸传感、卓翼科技、上海机场、中信证券、华西股份、中国中铁、振华重工、首创股份、中国铁建、TCL集团、四川双马、上海机场、张江高科、汉威科技、电广传媒、北京城建、健康元、万和电气、孚日股份、华仪电气、好澜之家、华泰证券、永泰能源、世纪天鸿、国信证券、特变电工、欣旺达、奇信股份。
40家科创板比价受益股，我一会我整理出来再发。