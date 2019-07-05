下午，还是继续前面一篇说的，那位高手谈到的，眼下要做好股票，就得“见天地、见自我、见众生”的话题。当时这“三见”一出口，我是觉得玄的一塌糊涂。不过好在人家后面解释的详细，我也是受益良多。

看自我

见天地这部分，前面一篇文章里已经说了，大家可以回到我博客首页，点前面一篇文章看。这里接着说一下“见自我”。这方面，人家自己也有过深刻的反应。他炒股以前也遭遇过很多失败，总结就是，所有的失败，其实就是“低估了对手的打击力，高估了自己的承受力。”就这两点来说，他还是久历风雨的，尚且如此，如果是普通投资者，就更加了。所以作为普通投资者，宁可高估困难，也别低估对手。

低估对手

然后同样是因为，他们和我一样用博尔系统来量化，所以就跟我说，作为普通投资者最主要的对手就是机构资金，如果机构资金对一个股票表现出明显不屑、不参与的态度，那么千万不要认为这个股票跌不下去。很可能下跌力量大大超出普通人的预期。尤其在眼下这种多数朋友都觉得行情总体向上的情况下，意想不到的时候都会出现下跌。所以，大家手头股票当前机构资金的态度，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，就能自己量化清楚。

就像下面的股票，之前上涨然后回落，但上涨到最后橙色的“机构库存”已经消失，说明机构资金对上涨并不认同，一旦后面做空起来，下跌很厉害。

而真正一个机构资金愿意参与的股票，即便有调整，调整中“机构库存”都不会有明显的下降，甚至还是上升的。这就像上面右边图里的股票那样，而这两天大家手头股票如果有回落的话，回落背后机构资金的态度，也可以自己 点这里进“博尔系统” ，量化清楚之后，是好是坏，也会非常的清楚。总之，不要低估你的对手。

高估自己

同样，也不要高估自己，这种错往往比低估对手更容易犯，比如一口气重仓买入某个股票，买的时候自己心里会想，坚决看好，哪怕跌20%，都绝不卖出。但往往这种时候，普遍会严重高估自己的风险承受能力。实际因为仓位太重，自己没有那么高的承受力，结果跌15%就会坐立不安，到最后还是因为怕继续下跌而离场，结果一卖就涨。那位高手也表示，这种事情见到过太多，自己也犯过很多这样的错。人最后决定是以利害决定买卖的，只要到你心理承受不了那一刻，不管走势如何，股票质地如何，都会跑的。

所以知道自己容易高估自己的承受力，所以别每次一定要等到下跌再去想要不要跑股票，涨的时候就可以考虑。当然这种考虑也不是随便跑，交易做多的时候完全不用跑，但上涨背后交易不是做多，而是被获利回吐主导（黄颜色），那说明当前这个股票获利了结的人很多，后面很容易出现回落，跳水等走势。如果轻仓，可以放一边，但如果是重仓的时候，与其等跌下来受不了的时候跑，还不如趁着上涨的时候先出掉一部分。把该赚的赚到手，后面随他怎么整，都是稳坐钓鱼台了。

每个人能赚多少钱，没人知道。但每个人赚的钱，都是自己心里能够承受的钱。想超越的结果就是反而赚不到。所以股票有上涨的时候，多去注意一下获利回吐的行为什么时候大幅度的出现，这方面，到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化一下交易也是直接就能看到的。看到之后，低估对手、高估自己的错误就会少犯很多，那么结果就会好上很多。



