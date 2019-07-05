今天和一位高人沟通当前的行情，聊了很多，归纳下来一句话“见天地、见自我、见众生”。当然展开出来，洋洋洒洒就有很多很多的，但条条都我做股票都有启发。

见天地，看规律

先说“见天地”。这部分高人说了不少，我的理解就是看到大局，看到规律，看到演变。就像最近的行情，6月下旬开始是涨上去了，是比之前来的强势一些，但究竟强到什么程度，是需要依托数据做判断的。这方面因为我们用的都是“博尔系统”来做量化，所以他就那博尔的数据跟我说。刚过去的那个季度，机构资金活跃的天数是26天。过去6年的时间里，一个季度出现20~30天机构资金活跃，有过4次，之后的行情，没有一次是走熊的，都是逐步向好的方向发展，但也没有一次直接呈现大牛，行情处于过渡期，这个阶段里，股票的差距是显著拉开，非常多的股票会创新高，但同样有非常多的股票，会从哪来回哪去的。

看机构

而对于这点，也是符合市场变动的客观规律，2018年大跌之后，2019年开始，一季度就是多头被压抑一整年之后的强力反击，二季度就是降温，三季度开始，才是资金真正思考后面行情何去何从，该持续参与什么股票的时候。也正是这个原因，眼下很多股票低位起来，但只有拿博尔系统，持续量化出橙色“机构库存”的股票，又有持续大涨的实力。这方面，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者点这里进博尔系统也一样 ，自己去量化交易，一样能量化自己的股票，有多少机构资金在积极的动作。也只有机构资金积极动作的股票，才能在震荡中持续涨。

上面图里股票，大家对比一下，自己立刻就清楚了，无论是现在在上涨，还是在震荡，机构资金如果不积极，“机构库存”如果消失，想波段上涨，太难了。

连空回补

另外，对于这几天大涨、连盘、再大涨的市场节奏，高人还请我注意“连空回补”的短线机会。因为眼下市场比4、5月份强很多了，这时候股票如果出现连续的做空行为主导，也很难能十天半个月的持续下去，所以一旦连续做空之后出现了空头回补行为主导股价，就说明做空的力量有了变化，出现了分歧，其中肯定有部分空头开始买回股票了，并且凭借市场人气的活跃，这种回补，往往是股价转折的先兆，之后短线上很容易出现上涨机会，就像下面图里的股票那样。

而我自己拿博尔系统去量化，这种情况这两天确实也有好多，震荡的股票，确实一旦从连续做空转变为空头回补之后，短期上涨往往是很客观的。这点大家也可以到应用-市场，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化交易，震荡的股票，什么时候空头开始不做空，转变为回补动作，都能直接量化出来。然后盘中的短线机会，一下子就会发现很多。当然，后面和高人也聊了很多，见自我，见众生这块，后面我继续写。



