晚上，和不少朋友讨论最近的行情，6月下旬起来的这轮上涨，很多朋友都表示，真不好做。问他们为什么觉得不好做，归纳下来是对于上涨的不理解。比如白酒涨上天，茅台超过1000元，市值超过10000亿，这得多少人喝茅台，才能支撑他的增长呀。对南北船合并的题材，也不理解，过去南北车合并出一个神车，炒的飞上天，但后面还不是一地鸡毛，这次南北船又开始炒了，貌似一点前车之鉴都不借鉴。垃圾分类的炒作，就更看不懂了。

抱怨的根本

当时听了那朋友的抱怨和无奈，我是对他们说，他们所说的那些，都不是根本。根本来说，就是天天看着有好股再涨，但自己却抓不到。要是白酒也好、两船也好、垃圾分类也好，能抓得住的话，谁还会去抱怨？但如果只会追逐热点，那必然是跟不上拍的。所以当时，我也请那些朋友，到手应用-市场，下个“博尔系统”APP，量化之后，就会发现，在这种你方唱罢我登场的市场里，看似走势千变万化，但交易行为，却是不断重复，规律明显，还容易把握。

回落的背后

比如这两天市场在回落，很多股票自然也是调整，但调整背后，交易状态完全不同，机构资金的态度更是完全不同。比如量化“机构库存”，有的股票下跌中橙色的“机构库存”还在不断增加，说明下跌中机构资金继续看好。而有的股票，别说下跌，之前涨的时候“机构库存”已经消失了，这就说明机构资金对当前的价格不认可，放弃了。

最近这里两周，这种情况大量的存在，所以大家一旦遇到股票调整， 可以到点这里进“博尔系统” ，自己量化之后，就能清晰的看到，同样一个看似相同的小调整，背后主导交易力量、机构自己的态度是截然不同的，当然导致的结果也是截然不同。

横盘捞金

另外，最近很多朋友都在盯横盘的股票，因为是很多横盘的股票，冷不丁就快速涨上去了。很多朋友觉得这样的股票，本来没怎么涨，在低位，涨起来又快，比那些热点股更好。但对此我也要提醒，对于横盘的股票，既要看到有些横盘的股票确实突破上涨，也同时要看到有些横盘的股票是很难涨上去的，会一直低迷。背后的原因是，有些横盘，确实伴随着横盘，机构资金越来越积极，越来越活跃，这样的横盘自然容易突破。而有的横盘，到最后“机构库存”都消失了。这样的横盘，就是久盘必跌。下面图里股票，就是这两种类型，大家一看就明白。

所以说，在市场有诸多利好条件之下，围绕3000点的争夺，从6月下旬已经开始，而很多朋友觉得市场难做，就是因为现在股票太多，纵然是热点板块，交易状态都不是永远做多下去，更别说其他股票了。但只要跟上机构资金的节奏，波段上涨反而是一个接着一个的把握。这方面，大家可以自己上应用-市场，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，再用来量化清楚，哪怕是很长一段时间涨的慢的股票，量化交易之后，照样可以从里面捞出金子。







