进行情继续震荡之后，又有不少朋友说，眼下钱不好赚，这行情看来和前两周差不多，周一涨一下，然后继续得横盘一周。如果只是横盘一周，那一半时间已经过了，后面很快又得上涨，这又有什么不好，也不见得钱就难赚了。真正找一下钱难赚的原因，不在于股票怎么走，而在于很多朋友自己的认识，一开始就和这个市场不合拍，那就注定要有问题了。比如我常说，现在3000不比2400随便买股票，都是买什么涨什么。都得问问自己是做波段还是做短线。如果选择做波段，那做波段的常进的几个误区，千万别进。

误区：一谈波段就指点江山

这种误区经常会碰到，经常有朋友觉得某个股票要波段上涨，就必然会指点江山，大胆预言这个股票会涨到哪里哪里，哪怕现在买进套牢都是不怕的。如果大家平日里有朋友夸哪个股会如如何，并且你也心动的话，最好先上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易，因为做波段上涨，靠的不是指点江山，而是踏踏实实，一步步的抱股票，抱出波段大牛的。量化之后，能知道什么股票现在就能抱，什么股票故事再诱人，也得忍住不能碰。

第一步千万别走错

比如你觉得一只没怎么大涨的股票，有机会波段喷发一把，但此时牢记3000点买股先三思，先去量化一下交易，看是不是主导交易的力量现在都是红黄向上，这是第一步，第一步千万别错，否则后面处处被动。因为红色代表做多主导，黄颜色代表获利回吐主导，这样的状态，说明交易上做多，赚了钱回吐，回吐后又有人再做多，是非常积极的态势，这种交易状态下的震荡，当然容易向上加速涨。

但反过来如果是代表空主导的绿色很多，那说明震荡横盘的时候就是空头优势，预期这样的股票能突然大涨，这就不切实际了，不破位下跌都已经阿弥陀佛了。上面图里就是同样横盘震荡，背后主导动能不同导致股价截然不同的发展。大家手头有震荡的股票，一样可以 点这里进博尔系统 去量化清楚的。震荡的股票量化多了，做哪种有波段机会，哪种看不到波段机会，会越来越有自信的。

遇到调整别故作镇定

另外，上涨中难免也会有途中的调整，这种时候别自我暗示，这是没事的，后面还会涨。实际即便是机构资金运作，最终的目标也是没有定数的，得根据市场的情况，和当时具体的状态来定。这种时候的回落，就看是不是在洗盘，如果是洗盘，那后面多半还有继续上攻的动力。而洗盘的状态，就像下面右图里的股票，首先有橙色的“机构库存”说明机构动作最近很积极，同时即便伴随下跌有绿色做空主导，但很快就被蓝色的空头回补主导所取代，说明机构做空短暂，很快又买了回来，这种意图，显然就是在洗盘了。

但如果是连续、反复的做空主导，到后面连橙色的“机构库存”都消失了，就不能继续硬扛了。硬扛下去，之前积累的盈利，怕都会付之东流。这也不是瞎说，大家只要想想，现在3600多只股票，现有的资金，没办法全照顾到，必然有股票机构资金不做第二波，反弹后全跌回去。而大家手头股票震荡在最近的市场中有了些调整，一样可以上应用-市场，下个“博尔系统”的应用， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易。做波段时，遇到调整，要走要留不取决于未来能涨到多少多少，未来涨多少只是主观的估计。实实在在当前的交易状态是不是继续显露出还想做的样子，比如洗盘，比如做空短暂，回补积极。要不然前面赚到一点钱，很快都会被擦掉。



