今天的市场还是震荡，和昨天如出一辙。但由于今天继续出现震荡，这样等于是从6月21日开始，行情行围绕3000点上下做震荡。而股票的交易表现，我自己量化一下来，也出现了明显的不同个，从之前大涨、横盘、再大涨的“快洗快涨”节奏，进入了“慢洗快涨”阶段。

洗盘，行情的基础

前面和一些朋友讨论的时候，对于“快洗快涨”、“慢洗快涨”，很多朋友都是非常有兴趣的。因为最近的震荡，显然肯定是一大批股票在洗盘。而一旦洗盘结束，后面又是一波。而这点，确实是当前市场利润最丰厚的机会所在，只要能看到“震仓”的交易特征，后面人人都有大机会。而震仓的交易状态，大家可以直接到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己再来量化，交易被量化之后，震仓这种复杂的博弈走势，状态反而是很简单的，下面细细说。

首先，震仓是机构看行为，所以拿系统能量化出橙色的“机构库存”。并且交易上的特征很容易辨认。绝大多数情况下，震荡之前机构肯定是在做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是震仓现象出现了。

股票洗盘之后，由于浮筹减小，上涨也会更加积极。所以，即便看好某些股，大家最好先点 这里进“博尔系统” ，自己去量化。我自己拿系统看了一下市场，这两天95%的股票都在上蹿下跳，但多注意震仓洗盘，后面坑就会少入，股票也会做的更顺的。

从“快洗快涨”到“慢洗快涨”

但“慢洗快涨”和“快洗快涨”确实区别很大。2月下旬之前，虽然行情涨的挺快，但对这波行情的认识，很多人还停留在普通反弹上，预期不高，所以一洗就跑了，因此当时洗盘节奏快，效率高，一洗就涨，因此是“快洗快涨”。但2月下旬之后，看好后市的人越来越多，都在等上涨。所以洗一次不够了，还会反复震仓，反复洗盘。或者震仓之后不急于上涨，甚至再跌一下，唬人。下面图里就是“慢洗”状态的股票。