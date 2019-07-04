晚上，和不少朋友讨论今天的下跌，从指数上来讲，28点的下跌不算很多，前面涨就涨了不少了。但由于是5G、茅台带头下跌，也有不少朋友怕这次调整要比前几次都得厉害，至少直观上，就是去补缺口了。而说到缺口，也有很多朋友说最近缺口太多了，现在的行情本来就是在补5月跳下来的缺口，看来同时还得补昨天跳空向上的缺口。但缺口多都是有寓意的。缺口本身就是一种很强的交易意愿的体现。5月向下的那个缺口，就是当时看空力量很强。而最近两个向上的跳空缺口则是说明做多力量很强

缺口的背后

但为什么做多力量很强，涨的却不是很快呢？其实慢只是指数的表象，个股一旦涨起来，最近根本就没有慢的，区别只是有先有后。资金先动手的先涨，后动手的后涨，不动手的自然就不涨。而机构的资金行为，大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易。

对于机构的动作，眼下可以跟踪“机构库存”，直接看到。就像下面图里的股票，之前同样震荡向上涨，但一个震荡中橙色的“机构库存”越来越多，结果表现越来越好。而另一个机构库存消失，结果折腾也是毫无结果。

类似上面图里的股票，最近是很多的，接下来也不会少，更多的大家自己可以 点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化，当然量化已经涨起来的牛股还是其次的，更重要的是手头股票如果震荡的话，有没有进一步上攻的实力。这量化出来如果，各路资金在目前的位置铁定在里面反复作了，那真没什么好担心了。

反弹铁律

另外，对于这几天上涨的股票，或许今天也有回落，但回落中，注意一下机构资金的态度也对判断后面股票的进一步动作也很有帮助。有些上涨，在上涨途中，“机构库存”就已经消失了，这100%说明当前机构并不认同股价，所以上去他们就不出力了，这种股票下跌，短期的下跌力量就会很大，因为机构不愿去积极做多。

但有的股票，是恰恰相反的，大家同样可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，同样的拐头回落，背后“机构库存”反而增加，那么后面的机会就大很多了。至少机构面度下跌，态度更为积极，这是好事。而眼下的股票，就在交易行为的不断此消彼长中拉开了差距，后续不管行情如何，一部分股票创新高是必定的，但下跌可以一起跌，涨起来必有一批股是涨不回去里的。这就是反弹中的铁律。



