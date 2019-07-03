晚上，因为好多朋友看了我上一篇文章，也想找涨30%、50%的潜力牛，所以特别想换。还跟我说，今天跌28点，怕是一点不怕，但心里急，急的就是手头股票为嘛还不快点涨。

有潜力，不愁卖

当时，我是劝他一定先看自己手头股票，有些股票哪怕就算没大涨30%、50%的潜力，但这会也不是卖出的时机，很可能一卖就涨。当时我也劝他上应用商店，先下个“博尔系统”的手机应用，自己先去量化一下手头股票，机构投资者的态度，因为这点不清楚，真可能一卖就涨，包括此刻看我文章的朋友，如果也对手头的股票有点着急，一样可以先去量化。

为什么有些股票一卖就涨，一个很大的原因就是，别看股价走势回落，但机构还在积极做多，而用“博尔系统”去量化“机构库存”，都能看到橙色的机构库存，在不断增加。这种时候，哪怕股价下跌，都容易一跑就涨，毕竟机构的交易越来越积极。这种前车之鉴极多。

真正有问题的，是同样在上涨中，“机构库存”不断减少，甚至消失的股票，这种股票震荡，肯定是特别的要当心，有点风吹草东就会出问题。这样的情况，这几天也是时有发生的。所以手头股票是走是留，和这几天涨的快涨的慢，关系不大， 但大家可以点这里进“博尔系统”来量化交易 ，和有没有机构库存的关系就很大。

翻番潜力股一露端倪

另外那些有30%、50%攻击潜力的股票，其实也是不难量化的，反正多数股票也只是前不久刚上涨，而上涨之前都是在一个窄幅的区间内震荡。而之后，有的股票机构行为逐步活跃，随之而来的是股价加速。而有的虽然样子上也是上涨，但橙色的“机构库存”根本没有，结果就是上去不去，然后一旦市场出现调整，下跌速度飞快。

类似上面图里的股票，最近是很多的，接下来也不会少，更多的大家自己可以上应用-市场，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己去量化，当然量化已经涨起来的牛股还是其次的，更重要的是手头股票如果震荡的话，有没有进一步上攻的实力。这量化出来如果，各路资金在目前的位置铁定在里面反复作了，那真没什么好担心了。



