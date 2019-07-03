早上的行情，就一个字“吃”，板块涨幅榜上，全是和吃相关的。而吃的东西，是极其容易形成人气的，毕竟普通投资者，可能不了解芯片、不了解5G，油盐酱醋茶，熟悉的不能再熟悉。这也体现了当前行情热点的普及化。但普及化的背后，也会让很多人心态变差。毕竟芯片股没抓住可以说自己不懂，太高科技了。但油盐酱醋就在身边，再没把握住，就不好交代了。这种时候，如果手头股票有走势偏弱的，就会特别有意见。但也就是这种状态下，很多资金扮猪吃老虎，让人踏空。

主动权在谁手上？

眼下的局面，看好的人非常多，所以很多股票，投机客是大举进入投机的，但如果此刻参与的机构不是来投机的，那么，对于那些股票来说，跑得快就会全踏空。当前市场，别看是涨一天，震五天，但主动权实际还是在机构投资者手上，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的APP，把机构投资者此刻做什么量化出来，让投机客踏空的股票，将成为新的赚钱目标所在。

一般机构甩开投机客，靠的就是震仓，而拿博尔系统量化震仓，是有章法的。首先就是用“机构库存”功能量化有没有积极的机构动作，如果有的话，在用主导动能功能，量化交易状态的变化，震仓第一步一定是杀跌，吓人，所以必有绿色的做空主导，然后跌下来一定会有机构再买回来，这样就构成了一个震仓迹象。

走势可能千奇百怪，破位的，拐头的，都有可能是在震仓，就像上面图里的股票那样，别看此刻萎靡，要牛起来，一骑绝尘。因为震仓完毕，都洗干净了，涨起来当然轻松。大家自己手头股票如果有拐头、有调整， 都可以自己点这里进“博尔系统” ，来量化一下清楚交易的变化，在和上面图里股票的状态对比一下，就知道是不是在震仓了。遇到量化出震仓迹象的股票，哪怕走的再难看，此刻都得等等，注意后续的变招。

问题股依旧有

而真正有问题的股票，无论是拐头，还是破位，那一刻往往“机构库存”都已经消失了。就像下面股票那样，而“机构库存”消失，其实就意味着，机构要么不干活了，要么已经跑了，但这种调整，问题就大了，因为机构不管了，股价随时可能失控。

另外和券商资管的朋友聊，他们还说，就这两天的回落，心里早有准备，但对于一些他们看好的股票，跌下来一定是加仓的，当然有些该走的一直持续在走。而与此同时，我自己拿“博尔系统”来量化股票的机构库存，就这两天下跌中，确实有很多股票，下跌过程中有空头回补。大家自己也可以到应用-市场，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己来量化手头的股票，只要也有类似上面开头两张图里股票的震仓迹象，至少说明这股票下跌照样有机构关照，就是不错的。至于“机构库存”都没有的股票，要跌的话，真是欲加之罪何患无辞了。



