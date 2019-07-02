行情今天早上小震荡，又逢暑假开始，所以很多炒股的朋友，今天也聊聊养娃的事情。于是各种养娃烦，养娃贵的段子，一下子都铺面而来了。什么《3万月薪，过不了暑假》、《一个暑假，8万元》但我一看，直接告诉那些朋友，这些东西少看，“养不起娃的，同样炒不好股”。

养娃自然有穷养、富养的之别，但无论穷养、富养，都不会脱离自己的经济承受水平。看到那些天文数字的暑假费用，自然是贵。但如果几万元对你来说是小钱，那花就是了，何必吐槽？如果真心觉得贵，你消费不起，就别去羡慕，并没有人逼你一定要这么让孩子过暑假。只能说，写段子的人，要么是根本没养过娃的，实为网络上混口饭吃，要么是分不清轻重缓急。前者不论，而分不清轻重缓急，炒股的话，怕是会连头大眼小都分不清楚的。

没人逼着买牛股

眼下炒股，有些股票是涨的飞上了天，但并没有逼任何人，一定要买这样的股票。这种时候，所要做的就是，必须认真审视全局，分清到底当前市场里的股票有几种状态，哪种状态是适合自己去做的。而手头股票又处于什么状态，适不适合自己继续持有。这些问题，都可以先到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化清楚，清楚自己的处境，知道怎么应对。眼下这种行情，实际是很好做的阶段。

如果对最近的股票做一个粗分，也就是刚涨起来，和已经涨很多两种。刚涨起来的股票，现在要注意的就是，现在很多股票已经涨的很好了，你的股票刚涨起来，从时间上讲，已经是落后了。但时间落后还不要紧，关键是，这种落后是什么造成的，如果是机构资金早就参与了，只是之前压制股价，没有发力，那么就眼下的市场态势，发力攻击是迟早的事情。就像下面图里的股票那样，好的股票，橙色的机构库存，反击中是越来越多的。

当然，要是机构资金根本不关注这个股票，那就不会量化出橙色的“机构库存”，结果就是因为机构资金的不出力，反弹往往都是无果的。

次次回吐是预警

而对于已经上涨的股票，要注意的就是获利回吐主导了，眼下多数股票，就是从5月、6月份的横盘震荡中涨起来的，而涨起来之后，必然会出现很多的获利盘，这是非常正常的。但如果因为获利盘增多的缘故，而导致了交易被获利回吐行为持续主导，那就要警惕了，很容易就出现突然的大幅回落。下面图里的股票，就是上涨中出现连续获利回吐，然后就是突然的下跌。

以上说了各种情况，其实要的就是审时度势，然后因势利导。大家也可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化交易，确定手头股票的交易状态。这个环节在当前市场里不可或缺。缺了这个环节，面对当前市场多数时候震荡，然后冷不丁一个大涨，就会处处错过。更别说在一堆震荡的股票里，找个到能大涨的品种了。



