早上又是一个小震荡，于是早上又有朋友说了，会不会行情继续前几周的老方法，一天大涨，然后横盘一周？昨天周一大涨，后面又得横盘了？对于这总看法，我是提醒那些朋友，这个市场上，最不会雷同的就是走势了。最会变的也就是走势了，并且即便走势上再一次重复，背后的动机、目的，也会完全不同。结果那些朋友和我说，他们也就是看着走势，自然而然想到的，从内心上讲，他们也不希望看到又一次盘整。

相同背后，大不同

其实，接下来的行情怎么走，细节上谁也说不准，但这并非等于无规律可循，当时我就和那些朋友说，如果想跟着市场踩这节拍做，就先到应用-市场里下“博尔系统”APP，自己来量化交易。走势千奇百怪的时候，背后的交易行为却很可能都是一致的。而走势千篇一律的时候，背后的交易多半却是各有不同。但真正影响后面股价表现的，不是过去的走势，而是此刻的交易行为以及目的。所以真要看本周震荡之后，股票的前途，还得量化出交易行为再说。

要上涨，必有带队

就本周的震荡横盘来说，其实很多股票也是同样的走势，在6月20日伴随市场大涨之后，随后就一直在震荡。这种状态下，要在往上去，股价更上一层楼，首先肯定需要足够的机构行为推动。否则之前横盘1个半月，堆积了大量的交易，现在就是很多获利盘，如果机构不想往上做，想上去比登天还难。而这点，大家可以看现在手头的震荡，有没有橙色的“机构库存”，有库存说明机构资金现在还挺积极的。要是没有，这就难办了。情况大家看下面图里的股票就清楚。

眼下最讨厌的，就是涨起来之后，机构库存消失了。说明短期机构是借上涨，自己跑。并不认同此刻的价格。后面很容易全跌下去。当时说的时候，那些朋友也问了我很多股票，我看其中机构库存消失的股票也有不少，后面那些人都进一步去量化了。而大家手头的股票，最近如果也在震荡的话，震荡背后机构资金的态度， 也一样可以到点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化交易的。

洗盘，横盘厉害

而大家如果量化出来，看到自己的交易上确实有“机构库存”，并不等于这股票就不会跌了，还得看机构在做什么。当时我也是这么提醒朋友的，此刻市场震荡，对于个股来说，到底震荡是不是在洗盘，也是特别要注意的。如果震荡是在洗盘，那洗盘之后，就更容易轻装上阵，涨的也快。