昨晚上，跟很多朋友沟通，发现今天行情大涨之后，问我哪些股票要涨，能不能买的问题很多了。多聊几句就发现，现在很多朋友在今年1季度的时候都赚了不少，尝到了甜头。但二季度回落下来，也擦掉了不少，套牢了很多。现在3季度开始，行情再度强势起来，当然希望股票再涨一轮，能像1季度那样，再赚一把大的。

当然，一方面是希望大涨，另一方面也是担心上去之后，过去3月份、4月份的套牢的资金会逐步获利，那时候一天成交超万亿水平，这样会有多少获利盘出现。所以注意也是拿不定，所以来问我。而当时我的回答就是，让他们自己上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，只要量化出来是有不少做多主导，那跌到低位，拐头向上的股票都有机会，根本别担心骗人，因为根本瞒不住。当时他们将信将疑，我就拿鬼子进村跟他们打了个比方。

偷偷进村，开枪的不要

过去一队鬼子很精明，行动都是“偷偷的进村，开枪的不要”。有一次好多鬼子都得知某个村里藏着粮食，于是几百队鬼子都“偷偷的进村，开枪的不要”。结果就被发现了，因为虽然没开枪，但人太多，脚步声都震地板。这就是“群体负智商”。而投资者对抄底都是情有独钟的，所以看到低位拐头向上的，绝非一两个人。都在关注，谁都想隐秘行动，但人一多，就根本藏不住行踪，或许股价走的很纠结，甚至还会吓人，就像下面几个低位已经拐头上去的股票那样。但去量化一下交易，做多主导的红色优势明显，调整时的做空主导绿色很弱，这都是一目了然的事情。

量化交易所展现的结果，不是某一个机构、庄家在干什么。而是群体博弈的交易状态。而“群体负智商”在股市里是长期存在的。利用 “群体负智商”，进行操作是最最简单的。大家现在可以 点这里进“博尔系统” ，自己去量化几天，就能发现“群体负智商”白送钱的事情，真是数都数不过来，那一刻，你能从心底里发出会心的一笑。

逆转中的陷阱

眼下能确认的有低位翻转潜力的股票确实很多，但大家也别投机取巧，偷懒看到一个曾经下跌，然后拐头的股票，就赌它翻转。做多主导力量不多，交易上没有形成“红黄交替”局面，那即便看上去像翻转，也是陷阱比机会多。下面图里股票的交易状态，大家一看就知道，零星做多主导的红色，很多时候做空主导的绿色还很多，逆转的机会就很小了。

另外，量化交易，是通过天文数字级的交易比对来判别交易性质的。它研发的是群体行为。但作为一个人，一个机构的操作，完全不会意识的到。所以既然这么多人关注股票的逆转向上，那接下来做多零星，但人声鼎沸的情况肯定会发生。7月初的时候，千万不要被车马的喧嚣所蒙蔽，可以上应用-商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化清楚交易，眼下连续获利回吐的小心点，认清交易状态，别不知不觉中从众，就像扑火的飞蛾，哪个会意识到一片光明的地方会烧死他们？这点真的和炒股票很像。



